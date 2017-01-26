Правова допомога стає доступнішою

Деталі січня 26, 2017

-Міністерство юстиції – має стати для громадян України Міністерством справедливості. Таку концепцію реформування галузі реалізуємо сьогодні і вже зробили на цьому шляху визначні кроки, - зазначив на зустрічі із представниками місцевих медіа начальник головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Андрій Данов

Додамо, що реформи впроваджуються в Україні командою Міністерства юстиції під гаслом «Сказано – зроблено!».

У цій зустрічі також взяли участь заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації Сергій Нікітенко і директор регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Павло Наливайко. Фахівці відмітили, що перетворення, які відбуваються просто на очах, вже призвели до суттєвого поліпшення і спрощення ситуації для пересічних громадян щодо цілої низки юридичних дій, які раніше потребували суттєвих затрат, в тому числі, матеріальних.

Зокрема, Андрій Данов зазначив, що у Запоріжжі почали видавати свідоцтва про народження дітей прямо в пологових будинках. Торік цією послугою в Запорізькій області скористалася вже 5 231 сім'я (кожна третя з тих, у кого в минулому році народилися діти).

Павло Наливайко нагадав про систему надання безоплатної правової допомоги у відповідних центрах і бюро, які відкрились у різних районах області, про розширення кола суб'єктів, які відтепер мають право на адвоката за рахунок держави, і зміну підходів до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівець додав, що первинна правова допомога сьогодні стала доступною всім, хто її потребує. Тож присутні на зустрічі представники комунальних ЗМІ, які увійшли у процес роздержавлення, заручилися фаховою юридичною підтримкою щодо реалізації своїх нагальних завдань.

Сергій Нікітенко повідомив, що з метою оптимізації системи територіальних органів у 2016 році ліквідовані районні та міжрайонні управління юстиції, функція державної реєстрації нерухомого майна і бізнесу передана органам місцевого самоврядування і приватним нотаріусам. Тож вже минулого року реєстраційні послуги у Запорізькій області почали надавати 55 суб'єктів державної реєстрації., що суттєво спростило процедуру і позбавило її корупційної компоненти.

Підбиваючи риску зустрічі, начальник головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Андрій Данов відмітив, що Міністерство юстиції налаштоване і надалі успішно впроваджувати власні ініціативи щодо вдосконалення правової допомоги громадянам.

Олександра Воронцова