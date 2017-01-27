Запоріжці відзначатимуть 100-річчя Української революції, ламаючи штампи

Деталі січня 27, 2017

Під час обговорення плану обласних заходів щодо відзначення 100-річчя Української революції 1917-21 років було відзначено, що це свято єдності українських земель відкриває рік ювілейних подій в історії українського державотворення, нашої армії, становлення національної ідентичності, розвитку науки та культури.

Начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Олександр Зубченко зазначив, що для багатьох ті часи досі асоціюються з «великим жовтнем», радянськими штампами про «червоних» та «білогвардійців».

- Завдання влади – показати український та запорізький вимір тих процесів, розповісти про людей, які, хто словом, а хто зброєю відроджували та боронили національні традиції на нашій землі, до останнього воювали з переважаючими силами московських окупантів, захищаючи свою волю, - наголосив посадовець.

Важливими віхами у 2017 році стане відзначення ювілеїв створення Центральної Ради (березень), Українського війська (квітень), першого українського уряду – Генерального Секретаріату (червень), прийняття Третього Універсалу (листопад) та роковин початку більшовицької агресії проти демократичної Української республіки. У рамках заходів заплановано сформувати робочу групу, яка займатиметься виявленням і паспортизацією об’єктів історико-культурної спадщини, пов’язаних із національно-визвольними змаганнями XX століття.

За словами доктора історичних наук, професора Федора Турченка, до сторіччя карколомних подій активно готується пропагандистська машина Російської Федерації. Загальна концепція відзначення «російської революції» обговорювалася навіть на засіданні Ради національної безпеки за участю вищих посадовців. Мета імперських діячів – за будь-яку ціну зберегти у населення пострадянських країн, зокрема України, уявлення про ті роки через призму «руського мира», не дати усвідомити інтереси своїх народів тоді і зараз. Саме через це проросійські сили чинять запеклий опір «декомунізації», увічненню борців за волю України, розкриттю правди про Другу світову війну, Голодомор-геноцид, колективізацію та масові депортації. На думку науковця, потрібно надати україноцентричного тлумачення подіям 1917-21 років.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко приділив особливу увагу питанню підготовки до сторіччя визволення Криму від більшовиків, зокрема, створення єдиного історико-архітектурного ансамблю на пл. Свободи у м. Запоріжжя. Адже саме тут 12 квітня 1918 року пройшла парадом Запорізька дивізія Петра Болбочана, що звільнила місто від більшовиків. За шість днів «чорні запорожці» у результаті запеклих боїв оволоділи Маріуполем, а вже 22 квітня відчайдушним маневром зайняли Чонгар та увійшли на півострів.

Навесні 1918 року на майдані Волі, у Народному домі дислокувався штаб легіону Українських січових стрільців, яким командував архикнязь Австро-Угорської імперії Вільгельм Габсбург (Василь Вишиваний). У наші часи на найбільшій площі Олександрівського району планують установити пам’ятник полеглим учасникам антитерористичної операції. Необхідно розробити комплексний підхід до реконструкції майдану, зберегти його архітектурну самобутність та звеличити подвиг захисників України.

До дискусії долучилися народний депутат України першого скликання Олександр Білоусенко, активісти Української Гельсінської спілки Олександр Попов, Сергій Айбабін та Костянтин Лямцев, які згадали про підняття першого в Запоріжжі синьо-жовтого прапора, встановлення національного стягу на адмінбудинком облвиконкому, нелегкі двобої з партійною номенклатурою на перших напіввільних виборах у колишньому СРСР. Доктор історичних наук, професор Георгій Шаповалов запропонував широко відзначити сторіччя офіційного затвердження Центральною Радою державних символів України в рамках відзначення 100-річчя Української революції 1917-1921 років.

Учасники зустрічі вирішили доопрацювати проект плану обласних заходів та спільно з кафедрою новітньої історії України розробити методичні матеріали, які допоможуть донести запоріжцям правду про революційне минуле Запорізького краю та людей, що наближали нашу незалежність сто років тому.