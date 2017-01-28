Колегія АМКУ скасувала участь «Сокар Україна» у аукціоні на підставі російськомовної назви документа

Деталі січня 28, 2017

«Я не розумію російської – можливо це китайська мова?» - сказав один із членів Колегії АМК.

Голова Держрезерву 24.01.2016 вперше приймав участь у засіданні Колегії АМК де регулярно блокуються та скасовуються процедури закупівлі матеріальних цінностей до державного резерву – за останній рік понад десять разів.

По суті. Держрезервом було оголошено відкриті торги на закупівлю шести тисяч тонн палива для реактивних двигунів. Очікувана вартість закупівлі становить 126 000 000,00 грн.

На дану процедуру закупівлі подано тендерні пропозиції від ТОВ «Вог Аеро Джет», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» та ТОВ «Укр Петрол».

Замовником допущено до участі у торгах ТОВ «Вог Аеро Джет», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» та відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Укр Петрол» як таку, що не відповідає кваліфікаційному критерію.

Адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 24.01.2016 за результатами розгляду скарги ТОВ «Укр Петрол» прийняла рішення про скасування рішення замовника про допущення до електронного аукціону учасника ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна».

Єдина підстава, яка лягла в основу даного рішення це наявність в тендерній пропозиції учасника ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» довідки виданої українським банком, назва якої складена російською мовою.

Тендерна пропозиція учасника складається із 104 сторінок, які складені виключно українською мовою і лише заголовок єдиного документу стає підставою для скасування рішення замовника.

Більше того, надані замовником пояснення на зазначену Колегією АМК електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. невідомим чином зникли.

Єдиною метою даного рішення є зрив виконання рішень Уряду щодо поповнення запасів реактивного пального у державному резерві та унеможливлення виконання Держрезервом завдань із забезпечення потреб України в особливий період.

То можливо все ж таки це китайська?

Держрезерв жорстко відреагує на дану ситуацію, оскільки в умовах сьогодення позиція Колегії АМК є абсолютно не державницькою.

З повагою,

Прес-служба Державного агентства резерву України