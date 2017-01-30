Запорізький національний втілює спільні українсько-чеські проекти

Деталі січня 30, 2017

До Запорізького національного університету завітали представники посольства Чеської Республіки: радник-посланник Давид Машек та директор Чеського центру в м. Київ Луція Ржегоржікова. Вони обговорили з ректором, професором Миколою Фроловим перспективи співпраці галузі науки і освіти, зокрема можливість проведення курсів із вивчення чеської мови та відкриття у виші спеціальності «чеська мова і література». Також на зустрічі були присутні: перший проректор Олександр Бондар, декан філологічного факультету Тамара Хом’як, завідувач кафедри слов’янської філології Ірина Павленко, начальний відділу міжнародних зв’язків Наталія Костенко та голова Східноукраїнського словацького національно-культурного товариства Ілля Бей.

Ректор коротко розповів гостям про університет. Микола Олександрович зазначив, що виш є найбільшим у області. Він нараховує близько 12,5 тисяч студентів, з яких 9 тисяч навчається на денному відділенні. Також в університеті працює близько 1 400 співробітників, з них 800 – це викладачі: 92 доктори наук і 453 доценти. Особливу увагу ректор приділив розповіді про філологічний факультет, його історії, розвитку спеціальностей у напрямку польський та болгарський переклади й активне бажання й надалі продовжувати розвивати слов’янський ряд.

Крім того, ректор звернув увагу гостей, що Запорізький національний університет підписав із іноземними вишами 67 угод. Лише минулого року на закордонних стажуваннях побували близько 180 викладачів і студентів. Дехто з них за кордоном проводить свої наукові дослідження. З кількома вишами діють програми подвійних дипломів. Постійно в університеті працюють іноземні викладачі – носії мов із Болгарії, Франції, Німеччини, США, Великобританії та інших країн. Під час обговорення спільних українсько-чеських проектів сторони досягли домовленостей вже навесні відкрити в університеті курси чеської. Також при філологічному факультеті розпочнуться факультативні заняття з вивчення чеської з перспективою викладання у виші кількох носіїв мов. У подальшому можливе й відкриття на філологічному факультеті спеціальності «чеська мова й література».

Як зазначили представники Посольства, їхнє провідне завдання – співпраця у галузі освіти. Адже розвиток богемістики як такої допоможе українцям більше дізнатися про історію і культуру Чехії. Гості зауважили, що також підтримуватимуть ініціативи представників університету щодо проходження практики у Чехії, закордонних стажувань, програми академічних обмінів тощо. До того ж саме у 2018 році Чехія відзначає 100-річчя заснування своєї республіки. І з цієї нагоди в країні готують чимало спільних міждержавних освітніх проектів.

Варто відзначити, що чимало запорізької молоді навчається у Чехії за численними освітніми програмами. Наприклад, у 2015 році п’ятикурсник економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка» Костянтин Меркулов брав участь у закордонному піврічному стажуванні в Чехії. Він здобув стипендію на навчання в рамках міжнародного проекту «HUMERIA» програми «ERASMUS MUNDUS». Навчався Костянтин в Університеті Масарика. З ним ЗНУ уклав угоду про співпрацю.

Наприкінці зустрічі її учасники детальніше обговорили організаційні деталі втілення проектів, а також окреслили перспективи відкритті при університеті Чеського Центру м. Запоріжжя. А наостанок ректор Микола Фролов провів для них ознайомчу екскурсію студмістечком вишу.

Про це повідомляє прес-центр ЗНУ.