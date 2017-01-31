Tuesday, January 31, 2017
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У Запоріжжі вшанували героїв Крут

Деталі
січня 31, 2017

29 січня, незважаючи на несприятливі погодні умови, запорожці факельною ходою вшанувати пам'ять героїв, загиблих в бою під Крутами. У обласному центрі від міськради стартувала колона з сотень людей з факелами, національними прапорами і банерами із патріотичними гаслами .Колонна пройшла проспектом Соборним до майдану Героїв. Тут відбувся мітинг, в ході якого згадали, як 99 років тому, 29 січня 1918 року, кілька сотень юних курсантів протистояли багатотисячній армії Муравйова на залізничній станції під Крутами. Цей героїчний бій відстрочив наступ «червоних» на Київ.
Свій мітинг на майдані Героїв активісти завершили виконанням гімну України.

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