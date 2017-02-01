Аншлаг в кінотеатрі Довженка

У річницю розгону запорізького Майдану в кінотеатрі Довженка презентували фільм про ті події.
На презентацію прийшло більше людей, ніж зміг вмістити зал, тому чимало глядачів сиділи на підлозі, інші - півтори години простояли. Документальний фільм про розгін запорізького Майдану зняло запорізьке «Громадське ТБ». У ньому - інтерв'ю двох десятків очевидців: активістів Майдану і правоохоронців, є навіть розповідь одного представника «антимайдану».
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