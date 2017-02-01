Вічне спочивання даруй, Господи!

Деталі лютого 01, 2017

29 січня відійшов у вічність світла людина єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви Станіслав Падевський.

Похорон відбудеться 1 лютого в Сендзішовє Малопольськім(Польща). Він очолив Харківсько-Запорізьку дієцезію у 2002 році і до 2009 року, коли Святіший Отець Бенедикт XVI прийняв його зречення з дієцезіальної кафедри, був щирим душпастирем запорізьких католиків. Залишаючись єпископом на покої, Станіслав Падевський продовжував свою духовну працю. І відійшов до Дому Отця, він став нашим янголом-охоронцем. Пам’ятаймо про душу померлого у своїх молитвах. Вічне спочивання даруй йому, Господи!