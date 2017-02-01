У Більмацькому районі пройшли штабні навчання

Деталі лютого 01, 2017

Пройшло тренування фахівців штабу Територіальної оборони №9 на території Більмацького району під керівництвом військового комісара Антона Якубовського. В заході також взяли участь керівники відповідних структурних підрозділів РДА, районного сектору Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, районного відділення поліції, філії ПАТ «Укртелеком» та інші посадовці.

В ході навчання його учасники удосконалили уміння та практичні навички виконання функціональних обов’язків службових осіб під час планування територіальної оборони та досягнення злагодженості в діях особового складу в ході виконання службових обов’язків. Під час тренування опрацьовано відповідні нормативні документи щодо розрахунків, схем та організації управління силами і засобами територіальної оборони та зв’язку.