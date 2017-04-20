Дніпрогес на шляху технічного оновлення

Деталі квітня 20, 2017

13 квітня під головуванням директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко відбулося засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.

Члени Консультативної ради розглянули питання „Про проектну документацію ГЕС УКРГІДРОЕНЕРГО „Реконструкція ІІ черги. Дніпрогес-2 (Будівля канатних механізмів. Архітектурне рішення. Передпроектні роботи. Рекомендований варіант”.

Доповідачі, директор філії „Дніпровська ГЕС” ПАТ „Укргідропроект” Віктор Кучер, головний інженер ПАТ „Укргідроенерго” Вадим Рассовський та головний архітектор проекту Вадим Воскресенський ознайомили присутніх із тими технічними оновленнями, які мають бути втілені найближчими роками на Дніпровській ГЕС. Зокрема, мають бути замінені три американські машини (встановлені 47 років тому), крани греблі, підкранові балки, підкранові шляхи, встановлені аварійні запори швидкого падіння (захисні споруди на випадок повені). Встановлення аварійних запорів потребує зведення додаткової споруди, яка дещо змінить звичний вигляд греблі. До 2024 року поступово має бути здійснена реконструкція мостового переходу. Всі ці оновлення викликані технічним велінням часу та стосуються безпеки як діяльності енергетичного об’єкту, так і мешканців міста та області.

Члени Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини висловили свої побажання до майбутнього проекту. В.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради–головний архітектор міста Людмила Буянкова, начальник відділу містобудівного кадастру та збереження архітектурної спадщини Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Ігор Кисліцин, завідувач відділом містобудівних досліджень НДІ пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України, кандидат архітектури Олександр Харлан та головний спеціаліст відділу мистецтв та навчально-просвітницької роботи управління культури департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Павло Кравчук зазначили, що нові споруди мають стати органічним доповненням до архітектурного ансамблю греблі, який давно став символом Запорізького краю.

Голова обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Юрій Спіцин, директор КЗ „Василівський історико-архітектурний музей-заповідник „Садиба Попова” ЗОР, науковий секретар громадської організації „Вознесенівка”, член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, член громадської організації „Запорожский вектор” Валерій Стойчев наголосили, що технічна модернізація беззаперечно буде втілюватися, але єдність архітектурного ансамблю має бути збережена.

Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко запропонував проектантам та представникам філії „Дніпровська ГЕС” надати членам Консультативної ради більш повну технічну документацію для детального ознайомлення. На наступному черговому засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини триватиме обговорення питання „Про проектну документацію ГЕС УКРГІДРОЕНЕРГО „Реконструкція ІІ черги. Дніпрогес-2 (Будівля канатних механізмів. Архітектурне рішення. Передпроектні роботи. Рекомендований варіант”.