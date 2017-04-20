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Юліана Козаченко: «Запоріжці сплатили 1 мільярд 160 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб»

Деталі
квітня 20, 2017

За перший квартал платники Запоріжжя та області сплатили 1 мільярд 160 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що перевищує очікуваний рівень надходжень на 20,5%.
Як повідомила в.о. начальника

ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, чверть надходжень – понад 290 мільйонів гривень – перераховано  до державного бюджету, що перевищує показники 2016 року на 92 мільйони. Відповідно, 75% від загальної суми збагатили місцеві скарбниці – понад 870 мільйонів гривень, що на 275,8 мільйонів більше, ніж торік.

 


У надходженнях до місцевого бюджету лідерами зі сплати податку є суб'єкти господарювання та громадяни Запоріжжя, які спрямували до бюджету понад 412 мільйонів або 47 відсотків.  У Мелітопольському районі – 111 мільйонів або 13 відсотків, у Енергодарі надійшло майже 105 мільйонів або 12 відсотків, 66,7 мільйона – у Бердянському районі,  66 мільйонів – у Пологівському районі, 40,8 мільйона – у Вільнянському районі.


У галузевому розрізі найбільші надходження податку на доходи фізичних осіб за січень-березень 2017 зафіксовані у сфері  державного управління та оборони  – майже 158 млн. грн (13,5% від загальних надходжень). Також чимала сума податку сплачена підприємствами енергетичної галузі – 128 млн. грн. Від установ, які  провадять діяльність щодо охорони здоров'я та надання соціальної допомоги надійшло 70 млн. грн податку, а сільськогосподарські та мисливські підприємства перерахували до бюджетів  68 млн. грн. ПДФО.

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