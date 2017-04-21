Запорізькі митники 19 разів призупиняли митне оформлення товарів з метою захисту прав інтелектуальної власності

Деталі квітня 21, 2017

Митні органи Запорізької області сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон.Як відомо, в Україні ведеться митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Митники Запорізької області, ґрунтуючись на інформації з реєстру, вживають відповідні заходи з метою запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів. Тобто, працівники митниці мають право призупинити митне оформлення товарів, якщо вони потенційно можуть належати до торгових марок, брендів тощо.



Лише у березні співробітники Запорізької митниці ДФС 19 разів перевіряли достовірність походження продукції. Одразу після отримання листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і послуг, митне оформлення було завершено.



Запасні частини для сільськогосподарської техніки, підшипники різних видів, з’єднувачі та електроприлади, одяг відомих торгових марок, захисні рукавички – це основна номенклатура товарів, які оформлювались минулого місяця в Запорізькій митниці ДФС, що потенційно могла містити об'єкти права інтелектуальної власності. Всі вони були оформленні без порушень.

Також упродовж місяця до митного реєстру було включено 16 нових об'єктів.

Запорізька митниця ДФС