Деталі липня 03, 2017

2 червня о 04:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Степна с. Щасливе Оріхівського району, виникла пожежа.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на плоші 60 кв. м.

О 05:04 вогнеборці локалізували загоряння, а о 07:30 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

03 липня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.