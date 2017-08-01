Все, що необхідно знати про систему електронного управління ризиками при адмініструванні ПДВ: семінари від фіскальної служби Запорізької області

Деталі серпня 01, 2017

З 1 липня працює система автоматичного призупинення реєстрації ризикових податкових накладних, робота якої наразі знаходиться в центрі загальної уваги.



Для того щоби платники податків мали можливість швидко розібратися у принципах функціонування системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ, зокрема, у механізмі моніторингу податкових накладних, фіскальна служба області організувала цикл семінарів, які пройшли в усіх районах нашого регіону. Лише за чотири дні проведення семінарів участь у них взяли майже півтисячі суб'єктів господарювання.

Спеціалісти служби під час зустрічей з платниками зазначали, що систему електронного управління ризиками при адмініструванні ПДВ запроваджено з метою детінізації економіки, унеможливлення проведення сумнівних операцій, формування фіктивного податкового кредиту – це у результаті сприятиме збільшенню надходжень до бюджету.

Фахівці ДФС наголосили, що електронний моніторинг дає можливість зупиняти випадки безпідставної реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування, у разі коли постачальник фактично не здійснює господарську операцію, а намагається надати покупцю необґрунтовану податкову вигоду – неправомірний кредит з ПДВ.

У ході семінарів учасники розглянули основні критерії ризиковості, максимальний термін для реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі, у тому числі вже зупинених, перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД для здійснення моніторингу.

Представники ДФС покроково роз'яснили алгоритм дій платника у разі зупинення реєстрації податкових накладних, правила подачі та заповнення таблиць, окремих додатків. Лектори докладно розповіли про роботу комісії ДФС, порядок розгляду скарг на її рішення.

Крім того, у форматі запитань-відповідей представники бізнесу мали можливість отримати відповіді на свої запитання.

Платникам нагадали, що електронні форми документів та інші матеріали з цієї теми розміщені на офіційному веб-порталі ДФС у розділі "Електронна звітність".

Тим платникам, які не мали можливості відвідати семінари, пропонуємо ознайомитися з відеоверсією за посиланням

Головне управління ДФС у Запорізькій області