Деталі серпня 03, 2017

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO оголошує конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування DESPRO, яка проходитиме

в три етапи. Дедлайн - 8 вересня 2017 р.

Більше тренінгів у розділі Тренінги.

І очна сесія у Києві - 19-22 вересня 2017 року;

E-курс з управління проектами - жовтень 2017 року;

ІІ очна сесія у Києві - 21-24 листопада 2017 року.

Від цього року і надалі Школа місцевого самоврядування DESPRO орієнтована на потреби об`єднаних територіальних громад (ОТГ). До участі у Школі запрошуються команди ОТГ на чолі з головою громади. Команди ОТГ мають складатися з осіб, які обов`язково є членами комітету зі стратегічного планування та/або комітету з моніторингу реалізації стратегії.

Для учвасті в конкурсі необхідно надіслати наступний пакет документів:

Загальна анкета на участь у Школі від команди ОТГ;

Персональне резюме від кожного з учасників команди;

Персональні рекомендаційні листи (від колег / Асоціацій ОМС / громадського сектору);

Стратегічний документ громади зі стислим описом процесу його розробки, затвердження та реалізації підкріплений копіями відповідних рішень ОМС;

* у разі, якщо стратегія ще не затверджена - проект стратегії зі стислим описомп процесу її розробки та іншими документами (склад стратегічного комітету / комітету з моніторингу реалізації стратегії, копії відповідних рішень ОМС)

Копія рішення ОМС із затвердженим складом комітету зі стратегічного планування та/або комітету з моніторингу реалізації стратегії місцевого розвитку.

Повний пакет документів необхідно надіслати поштою або електронним повідомленням до 25 серпня 2017 року (включно), із поміткою “заявка на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO” на адресу проекту DESPRO:



вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2,

м. Київ, 01001

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Прохання надсилати документи тільки у друкованому вигляді. Заповнені від руки заявки не розглядатимуться.

Відбір учасників Школи буде здійснено спеціально створеною комісією до 8 вересня 2017 року.

Переглянути Анкету учасника, Положення про відбір учасників та Критерії відбору можна у додатках до оголошення.

Довідково:

У рамках Школи учасники вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти ключових питань реформи, з особливим акцентом на розвиток управлінських та проектних спроможностей: на здатність створювати й впроваджувати ефективні стратегії і проекти місцевого розвитку та вміння ефективно управляти громадами в умовах децентралізованих повноважень і ресурсів. Обов`язковим етапом навчання є проходження online-курсу з управління проектами місцевого розвитку на web-платформі DESPRO “Спільнота практик місцевого розвитку”.

Файли

annex_1_-_anketa_2017-fin_(2).doc 167.5 КБ



polozhennya_2017_-_fin.pdf 484.6 КБ



annex_2_-_selection_criteria_2017-final.pdf 290.0 КБ