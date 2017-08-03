Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO оголошує конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування DESPRO, яка проходитиме
в три етапи. Дедлайн - 8 вересня 2017 р.
Більше тренінгів у розділі Тренінги.
І очна сесія у Києві - 19-22 вересня 2017 року;
E-курс з управління проектами - жовтень 2017 року;
ІІ очна сесія у Києві - 21-24 листопада 2017 року.
Від цього року і надалі Школа місцевого самоврядування DESPRO орієнтована на потреби об`єднаних територіальних громад (ОТГ). До участі у Школі запрошуються команди ОТГ на чолі з головою громади. Команди ОТГ мають складатися з осіб, які обов`язково є членами комітету зі стратегічного планування та/або комітету з моніторингу реалізації стратегії.
Для учвасті в конкурсі необхідно надіслати наступний пакет документів:
Загальна анкета на участь у Школі від команди ОТГ;
Персональне резюме від кожного з учасників команди;
Персональні рекомендаційні листи (від колег / Асоціацій ОМС / громадського сектору);
Стратегічний документ громади зі стислим описом процесу його розробки, затвердження та реалізації підкріплений копіями відповідних рішень ОМС;
* у разі, якщо стратегія ще не затверджена - проект стратегії зі стислим описомп процесу її розробки та іншими документами (склад стратегічного комітету / комітету з моніторингу реалізації стратегії, копії відповідних рішень ОМС)
Копія рішення ОМС із затвердженим складом комітету зі стратегічного планування та/або комітету з моніторингу реалізації стратегії місцевого розвитку.
Повний пакет документів необхідно надіслати поштою або електронним повідомленням до 25 серпня 2017 року (включно), із поміткою “заявка на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO” на адресу проекту DESPRO:
вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2,
м. Київ, 01001
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Прохання надсилати документи тільки у друкованому вигляді. Заповнені від руки заявки не розглядатимуться.
Відбір учасників Школи буде здійснено спеціально створеною комісією до 8 вересня 2017 року.
Переглянути Анкету учасника, Положення про відбір учасників та Критерії відбору можна у додатках до оголошення.
Довідково:
У рамках Школи учасники вивчатимуть теоретичні та практичні аспекти ключових питань реформи, з особливим акцентом на розвиток управлінських та проектних спроможностей: на здатність створювати й впроваджувати ефективні стратегії і проекти місцевого розвитку та вміння ефективно управляти громадами в умовах децентралізованих повноважень і ресурсів. Обов`язковим етапом навчання є проходження online-курсу з управління проектами місцевого розвитку на web-платформі DESPRO “Спільнота практик місцевого розвитку”.
Файли
annex_1_-_anketa_2017-fin_(2).doc 167.5 КБ
polozhennya_2017_-_fin.pdf 484.6 КБ
annex_2_-_selection_criteria_2017-final.pdf 290.0 КБ
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