Деталі серпня 07, 2017

СУ медіа-центрі Запорізької обласної ради відбулося засідання «круглого столу», під час якого було проаналізовано підвищення рівня прозорості облради та ефективність роботи

комунального call-центру, як важливого фактору комунікації між депутатами і громадою Запорізької області.

Про цей важливий напрямок роботи депутатського корпусу і про налагодження діалогу між владою та громадою говорили голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, директор комунальної установи «Запорізькій обласний контактний центр» Запорізької обласної ради Ольга Савенкова та депутати облради Тетяна Ковиліна, Ярослав Криль і Дмитро Майстро.

Так, як розповіла Ольга Савенкова, у 2017 році продовжує свій розвиток проект «Влада на зв’язку з громадськістю», який став дієвим механізмом взаємодії влади і жителів Запорізької області, всебічного розгляду звернень громадян й оперативного їх вирішення, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності у регіоні.

У поточному році у call-центрі проведено 37 телефонних ліній з керівництвом Запорізької обласної ради і ЗОДА та депутатським корпусом Запорізької обласної ради, народними депутатами України та керівництвом департаментів, управлінь та інших організацій. Під час проведення прямих телефонних ліній надійшло 451 звернення від жителів Запорізької області.

З них 154 звернень адресовано керівництву облдержадміністрації, керівництву обласної ради – 31, депутатами обласної ради – 176, народним депутатам України – 16, керівництву департаментів, управлінь та інших організацій (тематичні лінії) – 74.

Як показує аналіз звернень, «пальму першості» здобули питання соціального захисту населення (близько 25 % усіх звернень). Найчастіше порушуються питання надання матеріальної допомоги для лікування та вирішення соціально-побутових проблем та перерахунку розміру пенсій. На другому місці стоять питання комунального та дорожнього господарства – експлуатації та ремонту житла, плати за житло та комунальні послуги, водопостачання, ремонту місцевих доріг. Трійку лідерів завершують питання сільського господарства та землекористування: оформлення державних актів на землю, індивідуальне землекористування, розрахунки за здані в оренду паї. Заявникам надаються необхідні та відповідні роз`яснення щодо порядку вирішення порушених питань та можливість оскарження ухвалених у суді рішень.

- Такі проекти, як Медіа-центр обласної ради і Контактний центр є яскравим доказом відкритості і доступності Запорізької обласної ради, - відзначав голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. – І чуючи всі ці цифри, статистику звернень і вирішених по результатам прямих ліній питань, ми можемо впевнено говорити про результативність цього напрямку роботи наших депутатів. І ми працюємо, беручи в першу чергу той факт, що у таких прямих лініях, у зверненнях до депутатів – людська надія на розуміння з боку влади і вирішення їхніх проблем.

Особливістю прямих ліній є прямий зв'язок із громадянами у будь-якій точці нашого регіону, можливість почути проблеми як окремих людей, так і цілих територій загалом.

- Ми не в змозі фізично осягнути всю область, відвідавши кожен куточок, кожне село, селище, поспілкувавшись з кожним. А такі ось дзвінки, які надходять на прямі лінії, дозволяють почути кожного, а також з’ясувати, як працює у плані вирішення людських проблем влада на місцях. До того, ми маємо змогу підійти до вирішення звернення системно – у нашій повсякденній роботі, у засіданнях комісій, у прийнятті бюджетних рішень. До того ж, кожен депутат, незалежно від політичної сили, яку він представляє, після прямих ліній і спілкування зі своїми виборцями, у сесійній залі працює більш предметно реально, і не по цифрам і паперам – а по живому діалогу з виборцями, - підкреслив Григорій Самардак.

Голова обласної ради окремо відзначив роботу колективу Контактного центру. Як він наголосив: у цій комунальній установі працюють небайдужі професіонали, які будують свою роботу відповідально і гуманно.

Своїм досвідом роботи з контактним центром поділився депутат обласної ради Ярослав Криль. Народний обранець відзначив динаміку звернень громадян до депутатів. Адже коли Ярослав Криль проводив пряму лінію взимку, до нього звернулося тільки декілька чоловік. Залишалися навіть перерви на обговорення звернень. А ось уже на прямій лінії тиждень тому телефон взагалі не замовкав. Протягом години прозвучало сімнадцять дзвінків. Це свідчить про зростання популярності такої форми роботи депутатів і збільшення довіри громадян до влади.

- Прямі лінії допомагають нам працювати конкретно, саме в полі тієї проблеми, яка є найнагальнішою. Наприклад, довгий час у Більмацькому районі не було води, люди не знали, куди звертатися. По-перше, у ході прямих ліній ми роз’яснюємо людям, куди звертатися і хто відповідає за ту чи іншу сферу чи об’єкт. А з іншого боку, по тому ж Більмацькому району, ми одразу ж виїжджаємо на місця і вирішуємо проблему. Скажу, що після моєї прямої лінії вода в Більмацькому районі сьогодні є, - сказав Ярослав Криль.

- Преса і канали комунікації – це сьогодні також влада, - зазначала депутат Тетяна Ковиліна. – А call-центр – це ще й дієвий інструмент у руках депутата, який отримує грандіозну можливість поспілкуватися зі своїми виборцями, почути їх і, разом з тим, донести свою позицію. І ми пишаємося тим, що у нас є такі майданчики для депутатської діяльності, як call-центр і медіа-центр, які, до речі, є далеко не в кожному регіоні Україні. І я дякую call-центру за наданий нам такий унікальний комунікативний канал, як прямі лінії.

Одним із перших на гострі запитання запоріжців у обласному контактному центрі відповідав депутат обласної ради Дмитро Майстро, який також відзначає ефективність прямих ліній.

- Особливістю такого формату депутатської роботи є те, що ми, депутати, дізнаємося про проблеми й інших територій, а не тільки тих, по яких нас обрано. І вже тоді, по результатах спілкування з жителями різних територій, ми більш реально, зі знанням справи працюємо у сесійній залі і голосуємо, маючи повну картину проблем у розрізі територій, - говорив Дмитро Майстро. – Що стосується тематики звернень, то, звичайно, левова доля їх – це соціальні питання і питання матеріальної допомоги. Але буває й так, що певну територію найбільше турбує й об’єднує якесь одне питання. Наприклад, це стосується перейменування Більмака.

Депутат наголосив, що для багатьох громадян пряма лінія є єдиною можливістю звернутися до депутатів зі своєю проблемою і єдиною надією бути почутим. І подякував call-центру за допомогу у налагодженні діалогу «депутат-територія».

Резюмуючи засідання «круглого столу», голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак поділився і своїм досвідом роботи у call-центрі.

- Окрім того, що я слухав і нотував проблеми громадян, які телефонували, я ще й намагався використати пряму лінію як зворотній зв'язок і для себе. Адже дуже важливо знати, як сьогодні люди бачать владу, як сприймають зміни і реформи у різних сферах, в тому числі створення тергромад, як у них налагоджена співпраця з місцевою владою, - наголосив Григорій Самардак. – На жаль, із практики ми бачимо, що децентралізаційна реформа – це, звичайно, крок вперед. Але є й негативні моменти. Так, люди на місцях отримали владу, однак не можуть нею розпоряджатися. І ось прямі лінії послугували для того, щоб «зняти» інформацію в тому числі і з територій новостворених громад, і дізнатися, чи є зміни у розвитку і чи виправдовують надію людей нові обранці тергромад.

- Принцип законності й відкритості, який був декларований Запорізькою обласною радою сьомого скликання, буде твердим і непорушним, - наголосив Григорій Самардак.

Телефон «гарячої» телефонної лінії обласної влади 0 800 503 508