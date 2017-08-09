Державний нагляд: пора виробити узгоджену позицію

Деталі серпня 09, 2017

4 серпня на сайті decentralization.gov.ua опубліковано матеріал «Нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування: за і проти», в якому викладено позицію

прихильників і довільно інтерпретовано позицію противників розробленого Мінрегіоном законопроекту щодо здійснення державного нагляду (контролю) за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України.

На жаль, автори матеріалу не виклали на сайті текст законопроекту та зауваження Асоціації міст України, що були розроблені на виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року (протокол №44). Ознайомитися з цими документами можна на сайті Асоціації міст України.

АМУ висловлює занепокоєння тим, що виконання доручення КМУ розробники законопроекту намагаються підмінити інтернет-дискусією. Тому вважаємо за необхідне надати деякі коментарі до цієї публікації.

Основні ПРОТИ та ЗА такої моделі державного нагляду (викладені у матеріалі «Нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування: за і проти»)

I

ПРОТИ …місцеві державні адміністрації (МДА) в процесі децентралізації не зацікавлені у розвитку місцевого самоврядування, бо спроможні громади перебирають на себе більшість повноважень і ресурсів. А після прийняття цього закону держадміністрації зможуть блокувати або максимально затягувати рішення органів місцевого самоврядування. До того ж, відповідальність голів держадміністрацій за такі дії цим законопроектом не передбачена. Отже законопроект суперечить принципам децентралізації.

ЗА …за чинним Законом «Про місцеві державні адміністрації» (ст.35), МДА забезпечують на території законність, сприяють ОМС в реалізації власних повноважень, контролюють виконання делегованих повноважень. ...Зараз МДА мають широкі можливості тиску на громади. А коли буде чітка процедура нагляду, ні у кого в МДА не виникатиме спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Щодо відповідальності органів державного нагляду. …Зловживання будуть помітні одразу... І якщо такі зловживання будуть, це буде підставою для звільнення керівництва органу державного нагляду.

…Боятися державного нагляду, який пропонується у законопроекті, варто лише тим, хто дійсно планує порушувати закон. Для інших це допомога, бо з’являється безоплатна правова експертиза їхніх рішень, частину відповідальності за законність яких бере на себе державний орган.

КОМЕНТАР АМУ

1.Запевнення «за процедури не виникатиме спокуси» не підкріплене в законопроекті встановленням будь-якої конкретної відповідальності за безпідставні зупинення актів ОМС.

2.Зловживання зупиненнями актів органів місцевого самоврядування як підстави для звільнення в законопроекті не передбачено.

3.Якщо нагляд – це правова допомога, то нехай місцеві державні адміністрації надають її на прохання органів місцевого самоврядування. Принаймні, як це зараз робить АМУ.



II

ПРОТИ …місцеві адміністрації не впораються з великою кількістю рішень органів місцевого самоврядування: вони або не встигатимуть, або рівень контролю буде дуже низьким, або доведеться значно збільшувати фінансування юридичних відділів адміністрацій.

ЗА …навантаження на місцеві адміністрації дійсно збільшиться, але, по-перше, ці повноваження у адміністрацій були, і вони їх виконували, а по-друге, це підштовхне РДА і ОДА до розвитку і підсилення своєї юридичної функції.

КОМЕНТАР АМУ

1.Якщо МДА ці повноваження виконували, то нехай і виконують. Навіщо тоді цей законопроект?

2.Щодо розвитку і підсилення юридичної функції МДА – законопроект не передбачає фінансування на це.

3.Мінфін не погодив цей законопроект.



ІІІ

ПРОТИ Контролюючі органи будуть перевіряти законність усіх рішень органів місцевого самоврядування, а отже матимуть змогу впливати на їхні бюджети та на процес добровільного об’єднання громад…

ЗА Контролюючі органи перевірятимуть законність усіх рішень органів місцевого самоврядування, за виключенням внутрішньо-організаційних та тих, контроль за законністю яких вже здійснюється іншими держорганами.

…Якщо хтось з районної держадміністрації захоче втрутитися на етапі об’єднання і заблокувати відповідні рішення місцевих рад, то виграє максимум місяць (до розгляду суду), але ризикує посадою оскільки вже буде юридично зафіксовано його протизаконні дії.

Також чітко регламентований державний нагляд і контроль важливий для мешканців міст і сіл та для місцевих підприємців, які інколи не мають змоги самостійно захистити себе від протизаконних рішень місцевої влади.

…Законопроект повністю відповідає принципам Європейської хартії місцевого самоврядування та практиці організації державного контролю за законністю актів органів місцевого самоврядування в країнах Європи.

КОМЕНТАР АМУ

1.Насправді законопроект не вилучає з-під контролю МДА внутрішньо-організаційні акти та питання власних повноважень ОМС. Отже, такі акти в разі прийняття законопроекту контролюватимуться і зупинятимуться МДА. Хоча сьогодні їх мають право, за необхідності, оскаржувати до суду зацікавлені сторони.

2.Голова РДА не ризикує посадою, бо цим законопроектом не передбачено зняття його з посади за зловживання зупиненнями актів ОМС. Не передбачено і його матеріальної відповідальності за нанесення збитків територіальним громадам безпідставними зупиненнями актів ОМС.

3.Акти органів місцевого самоврядування доступні всім, вони публікуються на офіційних сайтах ОМС, кожен може їх оскаржити до суду.

4.У країнах Європи державний контроль не доручається нефахівцям, які конкурують з ОМС за повноваження та ресурси. А саме такими є сьогодні голови МДА.





Директор Аналітичного центру АМУ Володимир Пархоменко