«Готуємо сані влітку»: рятувальники та представники ПАТ Запоріжгаз обговорили питання підготовки до опалювального періоду

Деталі вересня 05, 2017

Щороку, з початком опалювального сезону збільшується кількість виникнення нещасних випадків, пов’язаних з порушенням експлуатації електроприладів, газового

обладнання та пічного опалення. В цей період температура навколишнього середовища знижується, і люди хочуть обігріти свої помешкання, інколи використовуючи при цьому небезпечні способи.

Аби запобігти трагедіям та вчасно навчити громадян елементарним правилам безпеки 4 вересня пройшов міжвідомчий брифінг, під час якого розглядались питання готовності підприємств, установ та організацій до осінньо-зимового періоду де представники екстрених служб наголошували на правилах пожежної безпеки, правилах поводження з газовим та електричним обладнанням.

Так, інженер ПАТ Запоріжгаз Світлана Корнілова зазначила, що за вісім місяців поточного року в Запорізькій області не було нещасних випадків при використанні газу у побуті. Але за опалювальний період минулого року зафіксовано 5 нещасних випадків, в результаті яких 7 чоловік отримали отруєння, 3 з них смертельне.

На жаль, причинами пожеж, внаслідок яких найбільше гинуть люди є необережне поводження з вогнем, порушення правил обладнання та експлуатації електричних мереж та електроустановок (у тому числі електрообігрівачів), порушення правил обладнання та експлуатації печей. Найбільша кількість загиблих відноситься до осіб без певного роду занять, безробітних та пенсіонерів. Крім того, одною з основних причин виникнення пожеж часто є необізнаність та безвідповідальність господарів тобто так званий «людський фактор». Начальник відділу нормативно технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування управління держ нагляду та контролю Сергій Заруцький надав статистику причин загоряння приміщень в опалювальний сезон. «Близько 30% пожеж у житловому секторі – з причини порушення правил безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, 45% пожеж – з причини необережного поводження з вогнем. Щорічно від 80 до 100 пожеж стаються з причини порушень правил монтажу та експлуатації печей».