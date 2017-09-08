Friday, September 08, 2017
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У школу тепер можна добратися за півціни

Деталі
вересня 08, 2017

Запорізькі школярі в робочі дні, з понеділка по п'ятницю, можуть їздити в громадському транспорті за півціни. Відповідні зміни в договори з перевізниками вже підписані і набули

чинності. Це питання обговорювалося в ході оперативної наради під головуванням міського голови Володимира Буряка.
- Запорізькі школярі мають право їздити в громадському транспорті за півціни. Таке рішення прийняте виконавцим комітетом Запорізької міської ради. Завдання управління транспорту - контролювати виконання цього рішення, - сказав Володимир Буряк.
Нагадаємо, в серпні виконавчий комітет Запорізької міської ради прийняв рішення про внесення змін до договорів, укладених з автотранспортними підприємствами, що здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах громадського транспорту в Запоріжжі. На сьогодні зміни внесені, підписані перевізниками і набули чинності.

 

В управлінні з питань транспортного забезпечення і зв'язку міської ради відмічають, що з приводу цього рішення поступає багато дзвінків, звернень. Є вже і скарги відносно відмов окремих водіїв перевозити школярів з 50% знижкою.
У таких випадках запорожці можуть звертатися на "гарячу" лінію управління з питань транспортного забезпечення і зв'язку міської ради з 8: 15 до 13: 00 за телефоном: 787-50-89. При цьому необхідно повідомити місце, час і дату події, а також номер маршруту, номерний знак маршрутки, в якій це сталося.

На маршруті №72 може змінитися перевізник

Запоріжці неодноразово скаржилися на погану роботу маршруту №72, що курсує у напрямі Бородінського мікрорайону. Поступали подібні звернення і до міського голові Володимиру Буряку. Це питання розглядалося в ході оперативної наради.
Як повідомив начальник управління з питань транспортного забезпечення і зв'язку міської ради Олександр Власюк, зараз на маршруті №72 дійсно працює недостатня кількість транспорту. Менше, ніж передбачено умовами конкурсу. Автотранспортне підприємство, працююче на цьому маршруті, проінформувала про плани розірвати діючий договір.

Зараз проводитимуться переговори з цього питання. Якщо це підтвердитися, то з 1 жовтня перевезення на маршруті №72 отримає можливість здійснювати компанія, яка зайняла друге місце в конкурсі. У результаті кількість транспорту на цьому маршруті повинна збільшитися на 10 одиниць.

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