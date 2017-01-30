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ПАО "Запоріжсталь" приступив до крупновузлового складання доменної печі № 3

Деталі
січня 30, 2017

ПАО "Запоріжсталь" приступив до крупновузлового складання сегментів доменної печі № 3 безпосе-редньо на майданчику реконструкції ДП № 3. Загальна вага металоконструкцій, які належить змонту-вати на новому фундаменті, складає близько 5 тис. тонн. Про це повідомляє прес-центр ПАО "Запоріжсталь".
Зараз встановлений перший з шести блоків кожуха печі, які були раніше змонтовані на підготовчому май-данчику. Після демонтажу більше 13 тис. тонн металоконструкцій старої доменної печі № 3 фахівці облаштували новий надійний фундамент. У основі агрегату - 128 паль завдовжки по 24 метри кожна. Для заливки фундаменту печі використано більше 400 кубометрів міцного бетону.
Після облаштування фундаменту фахівці приступили до найбільш трудомісткого етапу - крупновузлового складання ДП № 3. Вузли вагою до 300 тонн кожен подаються на майданчик на модульних візках і встано-влюються на фундамент печі надпотужним краном компанії Mammoet вантажопідйомністю 1600 тонн. Цілодобово на майданчику працює близько 600 підрядників.
Зараз у рамках реконструкції ДП № 3 повністю виконано складання основних металоконструкцій системи газоочищення : скрубера, труб. Загальна вага металоконструкцій нової системи газоочищення - 700 тонн.
"Проект реконструкції доменної печі № 3 упевнено здолав екватор",- підкреслив Генеральний директор ПАО "Запоріжсталь" Ростислав Шурма.
Нагадаємо, масштабна екологічна реконструкція доменної печі № 3 стартувала 1 листопада 2016 року.
Уперше в Україні при реалізації великих інфраструктурних проектів комбінат "Запоріжсталь" використову-вав кращу світову практику - створив інтелектуальну модель доменної печі, яка підвищить ефективність реконструкції, скоротить її терміни проведення. Інвестиції комбінату в екологічну реконструкцію ДП № 3 - близько 1,5 млрд гривень. 

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