Thursday, September 14, 2017
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Боротьба за ЗалК триває

Деталі
вересня 14, 2017

У понеділок, 11 вересня, під стінами обласної поліції мітингували працівники Запорізького алюмінієвого комбінату. Близько двох сотень заводчан зібралися просто неба

на акцію протесту проти діяльності поліціянтів, які, за твердженням мітингувальників, не дають  комбінату працювати. Зокрема, за їхніми словами, поліція блокує вантажівки з сировиною, через що постачальники  відмовилися співпрацювати із ЗАлКом і розірвали угоди. Аналогічна ситуація і  з вивезенням готової продукції замовникам: поліцейські машини блокують вантажівки і не дають їм виїхати з території заводу.
До мітингувальників вийшов начальник обласної поліції Олег Золотоноша, а згодом в актовій залі будівлі поліції з ними провів зустріч прокурор області Валерій Романов. Правоохоронці  стверджують, що злочинці намагаються розібрати завод на металобрухт, і поліція блокує виключно автомобілі з ломом. Нагадаємо, що СБУ нещодавно висунула звинувачення посадовим особам комбінату у руйнуванні підприємства на користь російських конкурентів. У даній справі відкрито кримінальні провадження.

 

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