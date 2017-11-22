Разом з водою не вихлюпнути б дитину з купелі

Деталі листопада 22, 2017

Лист в редакцію

«… Уважно прочитавши вашу статтю від 24.10.2017 року «Коли служба у справах дітей не має рацію», ми зробили висновок, що майже вся стаття

не відповідає дійсності і нагадує замовну рекламу-статтю відділу «Більмацьке бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру… Більмацьке бюро правової допомоги неодноразово програвало в інших судових справах, де його представники виступали захисниками відповідачів з приводу позбавлення їх батьківських прав, на яких були подані позови службою у справах дітей Більмацької райдержадміністрації. Ми вважаємо, що вони в зв’язку цим постійно пишуть статті в газети та на інформаційні сайти, спотворюючи факти конкретних подій».

Такий гнівний лист адресував нашій редакції після згаданої у ньому публікації Віктор Маслій, начальник Служби у справах дітей Більмацької райдержадміністрації

Що ж на справді було в ситуації з громадянкою Синіциною Оленою Валеріївною та її чотирма малолітніми дітьми? Віктор Михайлович подав нам власну версію подій, не забувши попередити, що «Синіцина О.В. вже притягувалася до адміністративної відповідальності Куйбишевським районним судом по статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: ухиляння батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя та виховання неповнолітніх дітей постановою суду від 22 червня 2017 року, справа №319/750/17».

На жаль, про що саме йдеться у рішенні суду, і яке покарання було застосоване судом до пані Синіциної, чиновник не вказав. А на наш запит до «Єдиного державного реєстру судових рішень» за вказаними у листі вихідними даними ми отримали відповідь: «На Ваш запит не знайдено жодного документа». Втім, із висновками не поспішатимемо. Ознайомимося із баченням подій службою у справах дітей.

Отже…«Від жителів смт Більмак, стало відомо, що мати Синіцина О.В. часто залишає своїх малолітніх дітей самих вдома і повертається до них в нетверезому стані…

12 червня 2017 року служба у справах дітей Більмацької райдержадміністрації разом з уповноваженою комісією з’явилася за адресою, де проживає Синіцина О.В., щоб пересвідчитись, чи знаходяться діти під наглядом старших, і взагалі в якому стані вони перебувають. Двері будинку були зачинені, і звідти доносився дитячий плач. Стурбована комісія, на жаль, не могла потрапити в будинок, щоб пересвідчитись, чи все з дітьми гаразд. На щастя в дворі з’явися друг співмешканця Синіциної О.В., який люб’язно погодився допомогти соціальним працівникам зв’язатися по телефону з горе-батьками. Він зміг додзвонитися тільки до співмешканця Синіциної О.В., якого звати Лобода Олександр Юрійович. За 40 хвилин після дзвінка до нього, він в нетверезому стані «примчав» на мопеді. Протягом 10 хвилин за допомогою викрутки… намагався відкрити двері, врешті, на щастя для дітей, йому це вдалося зробити.

Коли члени комісії зайшли в будинок, то побачили, що маленьке дитя, якому ще не було і одного року, лежало в колисці з переповненим підгузком, плакало і кричало. А дівчинка Варя, якій було всього два рочки, була налякана і знаходилася в занедбаному стані. Вона була вся брудна, і з одягу на ній була лише одна майка. Інші дві дівчинки перебували у дитячому садочку. Як виявилося, в домоволодінні готових продуктів харчування для дітей не було. Комісія вирішила дочекатися матір чотирьох дітей, Синіцину О.В., щоб провести з нею серйозну співбесіду про належне виконання своїх батьківських обов’язків, повноцінне виховання малюків та здійснення здорового, збалансованого харчування дітей. Її співмешканець Лобода О.Ю. в присутності членів комісії дзвонив і благав Синіцину О.В. повернутися до дому, до дітей, на що вона, судячи з його слів, відмовлялася навідріз, що свідчить про її пряме ухиляння від батьківських обов’язків. Комісія чекала Синіцину О.В. ще дві години, сподіваючись, що її материнський інстинкт все ж таки візьме гору, і вона прийде до дітей Але її так і не дочекались».

Подальший перебіг подій відомий із попередньої публікації.

«…В статті говориться, що мати не уявляє своє життя без дітей. І це дійсно так, тому що вона отримує за них в управлінні соціального захисту населення приблизно 7300 грн. виплат щомісячно. А потім ці кошти використовує не за призначенням, і від цього страждають її діти, які мають повне право на повноцінне дитинство і на державну допомогу. В Куйбишевському районному суді по справі №319/745/17, Синіцина О.В. сама зізналася, що на час вилучення дітей зловживала алкогольними напоями і щиро кається в цьому. Якщо у вас виникають сумніви щодо правдивості цих слів, можна пересвідчитись в достовірності фактів з аудіо запису суду, який був проведений під час засідання…

Хочеться, щоб працівники редакції газети «Запорізька правда» в майбутньому дослухалися і до служби у справах дітей…Сподіваємось на взаєморозуміння і просто людяне прагнення до справедливості. Просимо в найближчому номері газети «Запорізька правда» опублікувати наше звернення. З повагою до Вас, служба у справах дітей Більмацької райдержадміністрації», - резюмував своє звернення в редакції Віктор Маслій.

Лист посадовця публікуємо. Втім, інформації про судову справу №319/745/17, на жаль, знову не знайшли підтвердження у «Єдиному державному реєстрі судових рішень». Хоча, цілком можливо, що й реєстр працює не належним чином.

Щоб заспокоїти власне сумління, редакція, перш, ніж публікувати обурення чиновника, звернулась за поясненнями до Більмацького бюро правової допомоги Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А районну службу у справах дітей попросила пересвідчитися, як розвивається ситуація у родині багатодітної матері Синіциної після виправдального на її адресу вироку суду.

Мета – забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, їх відновлення у разі порушення

«…Відповідно до покладених на бюро завдань, Олені Синіциній було надано безоплатну вторинну правову допомогу, а саме здійснено представництво її інтересів у суді у справі за позовом Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області.

Оцінивши всі докази та дослідивши обставини, 28 вересня 2017 року Куйбишевський районний суд Запорізької області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Більмак цивільну справу за позовом Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області до Олени Синіциної про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, вирішив в задоволенні позову відмовити повністю. Рішення суду відповідно до частини 1 статті 223 Цивільного процесуального кодексу України набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

…ніякої скарги від позивача, Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області, подано не було, що свідчить про відсутність підстав для вилучення дітей та розлучення їх з матір’ю. Саме тому 10 жовтня 2017 року рішення набрало законної сили.

Перш за все, працівники системи безоплатної правової допомоги діють в інтересах своїх клієнтів, незалежно від їх соціального, матеріального становища, етнічної, національної чи іншої приналежності, світогляду, релігійних, політичних поглядів тощо…

Установи системи безоплатної правової допомоги не мають на меті принижувати, недооцінювати, нехтувати органами державної влади чи органами місцевого самоврядування – є мета спонукати їх діяти в межах правового поля, з чітким дотриманням встановлених процедур та правил, на виконання своїх окреслених законом завдань, які передбачають перш за все не покарання винних, а надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення».

Така відповідь була надана редакції начальником відділу «Більмацьке бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасією Корбут.

Хеппі-енд: крізь страждання до радощів

«Шановна редакція газети «Запорізька правда». На даний час діти Синіциної О.В. перебувають на обліку як такі, які опинились в складних життєвих обставин. На підставі цього ми зробили акт обстеження умов проживання і пересвідчились, що на сьогоднішній день у родині Синіциної О.В. все добре. В будинку тепло, прибрано, вдосталь продуктів харчування, вистачає для дітей спальних місць, чистого одягу, іграшок. Однак мати ще не отримувала соціальні виплати в зв’язку з тим, що на час розгляду її справи в суді, ці виплати були призупинені. Незабаром вона отримає кошти, які були призупинені на протязі трьох місяців, і ми дуже сподіваємося, що вони будуть використані за призначенням та на користь дітям.

Однак, на час вилучення дітей все було саме так як ми розповіли Вам в зверненні до газети «Запорізька правда» від 06.11.2017 р. І те, що дітям тепер приділяється достатня батьківська турбота і увага, частково є заслуга служби у справах дітей та інших соціальних служб, які вчасно втрутились в дану ситуацію і зробили все, що повинні були зробити в межах своїх повноважень. Не хочеться навіть допускати, яка доля могла чекати на дітей, як би мати продовжувала вести той аморальний спосіб життя, вживання алкогольних напоїв, що могло б негативно вплинути на вагітність п’ятим малям.

Особисто наша служба дуже задоволена, що своєчасне вилучення дітей, і судова тяганина в цілому добре вплинула на материнський інстинкт Синіциної О.В. Сподіваємося що в майбутньому таких прикрих інцидентів з даною родиною не повториться», йдеться у листі С служби у справах дітей Більмацької райдержадміністрації».

Післямова: без коментарів

Так, дуже хочеться все лишити саме так – без коментарів. Маємо лише кілька риторичних запитань. Перше: чи дійсно «судова тяганина» здатна «добре вплинула на материнський інстинкт» жінки, яка до того «часто залишає своїх малолітніх дітей самих вдома і повертається до них в нетверезому стані», і раптово спонукати її забезпечити «в будинку тепло, прибрано, вдосталь продуктів харчування, вистачає для дітей спальних місць, чистого одягу, іграшок» ? Друге: як жінці з чотирма дітьми, найменшому з яких ще немає й року, адже діти весь цей час залишалися з матір’ю, жити без грошей – бо вона ж «не отримувала соціальні виплати в зв’язку з тим, що на час розгляду її справи в суді, ці виплати були призупинені на протязі трьох місяців», і отримає вона їх тільки «незабаром»?

Олександра Воронцова