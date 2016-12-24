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Петро Ванат: «Ремонт доріг за рахунок митних зборів буде проходити у всіх областях України»

Деталі
грудня 24, 2016

Народний депутат України Петро Ванат на засіданні Комітету з питань бюджету виступив з ініціативою розширити рамки експерименту, який проходив в чотирьох областях України щодо фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг державного значення за рахунок надходжень митних зборів, на всі регіони нашої країни.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в другому читанні в цілому закон про проведення експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях. Відповідний законопроект № 2315а був поданий президентом України Петром Порошенко до Верховної Ради 8 липня. При цьому в документі уточнювалося, що 50% від суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, які будуть стягуватися при митному оформленні товарів на територіях вищезгаданих областей, будуть направлятися до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
«Експеримент пройшов досить успішно і подібна практика повинна працювати по всій країні. Але фінансування облаштування доріг залежить не тільки від рішень центральної влади. Багато в чому на це впливає активність місцевої влади, зокрема в виділенні коштів від децентралізації, підготовки інвестиційних проектів і співпраці з МФО. Тому логічно, щоб громадськість активніше вимагала від влади на місцях приведення доріг в порядок. Спільними зусиллями ми в змозі довести дороги нашої країни до рівня європейської якості »- підсумував Петро Ванат.

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