Запорожців навчали ІT- спеціальностям

Деталі грудня 29, 2016

У Запоріжжі завершилися експрес-курси з освоєння професій у сфері ІT- технологій. Особливість в тому, що цей захід, організований для представників громадських організацій і уразливих груп населення Запорізької області, наприклад, мам дітей з особливими потребами, представників ВПО, учасників АТО і інших людей, що потребують самовизначення і освоєння нових просторів сучасних професій.

Нагадаємо, що курси пройшли 24 людей безпосередньо в Запоріжжя і 12 жителів Запорізької області.

Учасниця програми Юліана Кушнір говорить, що їй було досить важко повірити в себе, поки вона не пройшла навчання на безкоштовних курсах, організованих Громадською організацією "Центр розвитку кар'єри "Професіонали".

- Бажання навчитися програмуванню, з'явилося два роки тому, але чомусь було багато сумнівів, що я дівчина і у мене немає до цього здібностей, я вважала, що ця сфера вимагає хороших знань в математиці, але головне було бажання. Сьогодні IT- сфера нестримно розвивається і в попиті в епоху розвитку інформаційної цивілізації, тому величезним плюсом є, те, що можна працювати як в компанії, так і на дому. І цей проект "Зміцнення ІТ - потенціалу Запоріжжя" виявився цією дивовижною можливістю реалізувати моє бажання і отримати знання у сфері створення сайтів. Не можу сказати, що курс дуже легкий, але викладач так доступно все пояснює, що навіть дівчатам зрозуміло, окрім лекційного зайняття, для нас проводять консультації, онлайн-трансляції, надають багато корисної інформації, для самостійного вивчення. За освітою я гуманітарій, закінчувала Запорізький національний університет, спеціальність "Соціальна робота". У випадковості не вірю, а оскільки цей проект спрямований не лише на можливість освоїти нову спеціальність, це ще і допомога в створення безкоштовних сайтів для благодійних організацій нашого міста, тому для мене це ще виявилося можливістю підтвердити свою освіту. В майбутньому планую розвиватися в IT сфері, хоч і складно, але все можливо. Дуже вдячна Центру розвитку кар'єри "Професіонали" і цифровому маркетинговому агентству SMMstudio за те, що організували такий чудовий проект, - розповіла Юліана Кушнір.

Учасники освоювали такі сучасні напрями діяльності, знань, як, наприклад, web- програмування, воркшоп "Копірайтинг для початківців", розробка власного робочого сайту на платформі Wordpress та інше.

- Самостійно дуже важко освоїти такий вид діяльності, таку професію, тому програма в цьому сенсі більш ніж корисна. Завдяки програмі у нас намітився певний напрям - тепер ми знаємо, куди йти і що робити. Звичайно, додатково попрацювати треба буде ще досить багато - немає межі досконалості, але ці ввідні, безумовно, важливі і потрібні кожній людині, яка хоче освоїти цю роботу і йти в ногу з часом, - розповіла нам мама дитини з особливими потребами Вікторія Пригова.

За її словами, навчання, яке вдалося пройти за декілька місяців, - це хороша ввідна в професію, натхнення і, в той же час, практика.

- Переважно я це робила не для себе, а для свого сина, який дуже хоче навчитися верстанню і веб-дизайну, і в майбутньому просто, через обставини, працювати вдома. Йому зараз 15 років - після травми у нас індивідуальне навчання - і, звичайно, йому необхідно знайти себе. Для того, щоб у мене була можливість йому допомогти конкретно і продуктивно, я хотіла освоїти сама, тому що те, що знаю я - знає і він. Ми вчимося разом, таким чином, я можу говорити з ним на одній мові. Додатково ми беремо уроки програмування, але без програми нічого б у нас не вийшло, - говорить Вікторія.

Викладач, який займався з групою, намагався давати інформацію в доступній формі, виконуючи свою роботу дуже якісно, і його практичний досвід, яким він поділився з учнями, - це квінтесенція найнеобхіднішого на початковому етапі.

- Кожен прийшов займатися в програму зі своєю метою, але, думаю, що ніхто не пішов з порожніми руками. Все те, що ми почули, змогли виконати самостійно нам буде необхідно особливо у разі подальшого зв'язку з такими професіями, як програміст, веб-дизайнер або верстальник сайтів. Нам дуже усе це цікаво і ми разом з сином продовжимо вчитися. Для моєї дитини це може стати професією, тобто можливістю заробити собі на життя - це хороший старт, - підсумувала Вікторія.

Зазначимо, що випускники навчального курсу отримали не лише знання, але і важливий практичний досвід з конкретним результатом - портфоліо для необхідного пристрою на роботу в цій сфері. Це дасть їм можливість бути затребуваними на ринку праці.

Головні переваги такого експрес-навчання - це комплексна програма з верстання сайтів і програмування, короткий термін якісного навчання, відеозапис зайняття і консультації, навички SEО- оптимізації і SMM- просування, можливість вчитися в слушний час, створення власного готового продукту.

Проект реалізувався у рамках діяльності громадської організації "Центр розвитку кар'єри "Професіонали" за підтримки Української ініціативи зміцнення цивільної довіри (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).