Аварійна багатоповерхівка у Бердянську під контролем

Деталі січня 12, 2017

У поточному році місцева влада у Бердянську має намір замовити розробку проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт в аварійній багатоповерхівці за адресою Мелітопольське шосе, 89-А. І невдовзі - приступити і до самого ремонту будівлі. Комісія, яка виїжджала на об'єкт, прийшла до висновку: під час виконання робіт з прибудови до багатоповерхівки не зважили на температурні шви. Нині цей прорахунок будівельників призвів до руйнування конструкції.

- У поточному році зробимо проектно-кошторисну документацію з урахуванням відводу води, вимощення, ремонту всієї інженерної конструкції будинку і посилення стінки, - передбачає в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Андрій Удовиченко. - Документація обійдеться близько 300-350 тис грн. Тоді вже буде зрозуміло, яка сума буде потрібно на комплексний ремонт. Ситуація під контролем.