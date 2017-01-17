Tuesday, January 17, 2017
    .
    • .

Сучасне освітлення траси - запорука безпеки!

Деталі
січня 17, 2017

Сучасне освітлення – понад сотню світлодіодних ліхтарів- з’явилося на трьох ділянках траси «Харків – Сімферополь». Роботи по заміні 110 старих світильників на нові світлодіодні, які в три рази енергоефективніше світильників на основі ртутних ламп і в два рази - натрієвих ламп, з терміном придатності більше 11 років були проведені ще наприкінці минулого року. Так, 33 ліхтарі встановили на мостовому переході через річку Конка, 47 - на мостовому переході через річку Вольнянка в селі Михайлівка - 47 ліхтарів; км 278-279, 30 ліхтарів - селі Люцерна. У Службі автодоріг зазначають, що заплановано проведення аналогічних робіт на ряді інших ділянок автодоріг Запорізької області.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large49

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 