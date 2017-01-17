Деталі січня 17, 2017

Сучасне освітлення – понад сотню світлодіодних ліхтарів- з’явилося на трьох ділянках траси «Харків – Сімферополь». Роботи по заміні 110 старих світильників на нові світлодіодні, які в три рази енергоефективніше світильників на основі ртутних ламп і в два рази - натрієвих ламп, з терміном придатності більше 11 років були проведені ще наприкінці минулого року. Так, 33 ліхтарі встановили на мостовому переході через річку Конка, 47 - на мостовому переході через річку Вольнянка в селі Михайлівка - 47 ліхтарів; км 278-279, 30 ліхтарів - селі Люцерна. У Службі автодоріг зазначають, що заплановано проведення аналогічних робіт на ряді інших ділянок автодоріг Запорізької області.