Як отримати IT-освіту в Запоріжжі безкоштовно

Деталі серпня 30, 2017

У Запорізькому обласному центрі молоді відбулася презентація нового проекту для Запоріжжя, в рамках якого Beetroot Academy і Міністерство закордонних справ Естонії надають

можливість безкоштовно навчатися на курсах з Front-End і Web-Design 10 студентам, а також пропонують 50 стипендій вимушеним переселенцям, ветеранам АТО і жінкам.

Beetroot Academy - це шведсько-українська IT-школа. У червні 2017 року були відкриті курси в Запоріжжі, де готують IT-фахівців за такими напрямками як: WordPress + WooCommerce, Front-End, Back-End і Web-Design.

-Ми щиро переконані, що в таких містах як Запоріжжя прихований великий потенціал, і завдяки якісній освіті можливо розвивати IT-сферу міста, - зазначив Аксель Нордфельд, офіційний представник проекту зі Швеції .- Крім цього, ми не байдужі до подій, що відбуваються в країні, і тому прагнемо надати позитивного імпульсу до розвитку суспільства і допомогти отримати затребувану професію якомога більшій кількості людей.

Так, зокрема, в 2015 році за підтримки UNDP 60 вимушених переселенців в Полтаві та Одесі закінчили курси Академії. В результаті більше 70% випускників були працевлаштовані в IT сфері.

Щоб стати учасником програми необхідно мати документи, що підтверджують статус переселенця або ветерана АТО і пройти конкурс, в якому кандидати зможуть підтвердити свої наміри здобути освіту в сфері IT. Заявки будуть прийматися з 17 серпня по 30 вересня на сайті Академії https://academy.beetroot.se/scholarships/. За результатами співбесіди та нескладного онлайн тестування буде відібрано групу студентів, яка отримає часткове і повне фінансування навчання.

Перший етап занять стартує в середині вересня. Курси будуть проходити у вечірній час і у вихідні, що дозволяє поєднувати їх з навчанням або роботою.

За неповні два роки Beetroot Academy відкрили 9 шкіл по всій країні і планують збільшити їх кількість до 20, щоб зробити якісне IT-освіта в Україні доступним.

Контакти:

https://www.facebook.com/BeetrootAcademyZaporozhye/

https://academy.beetroot.se/

Телефон локал менеджера 095 245 63 69 Олена Бало