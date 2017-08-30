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Як отримати IT-освіту в Запоріжжі безкоштовно

Деталі
серпня 30, 2017

У Запорізькому обласному центрі молоді відбулася презентація нового проекту для Запоріжжя, в рамках якого Beetroot Academy і Міністерство закордонних справ Естонії надають

можливість безкоштовно навчатися  на курсах з  Front-End і Web-Design 10 студентам, а також пропонують   50 стипендій вимушеним переселенцям, ветеранам АТО і жінкам.
Beetroot Academy -  це шведсько-українська IT-школа. У червні 2017 року були  відкриті курси в Запоріжжі, де готують IT-фахівців за такими напрямками як: WordPress + WooCommerce, Front-End, Back-End і Web-Design.
-Ми щиро переконані, що в таких містах як Запоріжжя прихований великий потенціал,  і завдяки якісній освіті  можливо розвивати IT-сферу міста, - зазначив Аксель Нордфельд, офіційний представник проекту зі Швеції .- Крім цього, ми не байдужі до подій, що відбуваються в країні, і тому прагнемо надати позитивного імпульсу до розвитку  суспільства і допомогти отримати затребувану професію якомога більшій кількості людей.
Так, зокрема,  в 2015 році за підтримки UNDP 60 вимушених переселенців в Полтаві та Одесі закінчили курси Академії. В результаті більше 70% випускників були працевлаштовані в IT сфері.
Щоб стати учасником програми необхідно мати документи, що підтверджують статус переселенця або ветерана АТО і пройти конкурс, в якому кандидати зможуть підтвердити свої наміри здобути освіту в сфері IT. Заявки будуть прийматися з 17 серпня по 30 вересня на сайті Академії https://academy.beetroot.se/scholarships/. За результатами співбесіди та нескладного онлайн тестування буде відібрано групу студентів, яка отримає часткове і повне фінансування навчання.
Перший етап занять стартує в середині вересня. Курси будуть проходити у вечірній час і у вихідні, що дозволяє поєднувати їх з навчанням або роботою.
За неповні два роки Beetroot Academy відкрили 9 шкіл по всій країні і планують збільшити їх кількість до 20, щоб зробити якісне IT-освіта в Україні доступним.
Контакти:
https://www.facebook.com/BeetrootAcademyZaporozhye/
https://academy.beetroot.se/
Телефон локал менеджера 095 245 63 69 Олена Бало

 

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