Tuesday, January 31, 2017
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Уляна Супрун: «Якісне і доступне медичне обслуговування в пріоритеті»

Деталі
січня 31, 2017

Міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун позапланово і без попереджень відвідала міську лікарню №9 у Запоріжжі. Вона перебувала із робочим візитом у сусідньому Дніпрі і завітала до запорізьких медиків.
«Незаплановані візити в лікарні, як у міській багатопрофільній лікарні №9 м. Запоріжжя - це можливість зрозуміти систему у всіх її деталях для того, щоб змінити її, - написала високопосадовець у своїй сторінці в соцмережі. -Щоб кожен з вас мав якісне і доступне медичне обслуговування, куди б ви не звернулись».
Трансляцію візиту наживо можна було подивитися в режимі реального часу - на її сторінці у Фейсбуці.

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