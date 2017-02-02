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Безкоштовні ліки для мелітопольців

Деталі
лютого 02, 2017

Міський голова Мелітополя Сергій Мінько підписав розпорядження, яким зобов'язав керівників усіх стаціонарних відділень міських лікарень інформувати городян про те, які ліки, закуплені за бюджетний рахунок, є в лікарні в наявності. Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на жителів Мелітополя при покупці препаратів.
За інформацією заступника мера Світлани Бойко в цьому році передбачено понад 7 млн. грн. для придбання медикаментів, які жителі міста будуть отримувати під час проходження лікування в лікарнях безкоштовно.
- Перелік всіх цих препаратів буде розміщений в лікарнях на видноті. Люди при отриманні призначення лікаря можуть ознайомитися з переліком безкоштовних медикаментів. Це стосується стаціонарів, - повідомила Світлана Бойко.

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