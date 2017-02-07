Олена Силакова: «Чому люди нещасні?»

Деталі лютого 07, 2017

Люди не відчувають себе щасливими, тому що вони весь час порівнюють себе з іншими. І це одна з головних причин.

Вони думають - «Ну так, у мене є стосунки ... Але ось якби вони були такими красивими, як в кіно або як в романі ...»

«Ну да, - думають вони, - у мене є робота. Але якби не тупий начальник ... якби було нове обладнання і постачальники не підводили ... якби я був молодший - все могло б бути по-іншому ... »

Або - «Ну так, у мене немає грошей. А ось якби у мене був мільйон ... »

А ще ось так - «Ну так, я живу в Запоріжжі, а хтось на березі моря загоряє ...»

«Порівняння себе з іншими - це найкоротший шлях до зневіри», - говорила Коко Шанель. І в цьому багато правди.

Одна з головних причин, через які ми порівнюємо себе з кимось, - потреба у схваленні. Ця потреба сидить глибоко в кожному з нас і є перешкодою для щастя і благополуччя. Адже скільки б ми не працювали (навчалися, досягали, творили ) завжди знайдеться той, у кого результати краще.

Звичка порівнювати себе з іншими корениться в глибокому дитинстві і починається з нешкідливих, на перший погляд виразів: «О, подивіться, у нього носик як у тата, очі, як у мами». Потім розпочинається процес дорослішання, і причин для порівняння стає все більше: «Що ти вирядився, як клоун?», або «Навіщо нафарбувалася, як занепала жінка», а ще «Ось Міша - який хороший хлопчик, так хвалили його на зборах. А ти, телепень, одні трійки отримуєш ».

Порівняння з кимось змушує нас відчувати постійне нервове напруження, неспокій, депресію, тому що в порівнянні себе з оточуючими завжди присутній елемент невпевненості в собі. А за невпевненістю дуже часто криється ще більш глибинний страх - страх відкидання. Дитина потребує безумовної любові і прийняття, що є передумовою для подальшого розвитку в неї внутрішньої безпеки та базової довіри до себе і навколишнього світу. Але не завжди батьки мудрі, освічені та виховують дитину так, як рекомендують фахівці. В результаті виростають люди, для яких установка, «щоб було, як у людей» , стає керівництвом до дії.

Але коли ми порівнюємо себе з кимось, ми не бажаємо всього, що у нього є, не беремо до уваги життя цієї людини в цілому, а лише «вихоплює» ті аспекти, за якими вважаємо її кращою за нас самих, тобто, ідеалізуємо іншу людину або ситуацію.

Наприклад, людина ніколи по-справжньому не закохувався і не знає, що це таке - насправді. Але фантазує, користуючись не власним досвідом, а чужим - вигаданими історіями, красивими картинками, поверхневими судженнями, і чомусь думає, що якби у неї все це було - це зробило б її абсолютно щасливою.

Насправді досить легко перестати ідеалізувати когось, якщо трохи більше дізнатися про реальне життя цієї людини. Наприклад, ви можете бажати таку ж успішну кар'єру і матеріальний стан, як у вашого колишнього колеги; таку ж ідеальну фігуру, як у тієї дівчини в журналі; таку ж «нереальну любов», як у вашої подруги. Але, коли ви дивитеся на їх життя більш об'єктивно, ви бачите, що у колишнього колеги проблеми зі здоров'ям і коханками. Дівчина з журналу - насправді сидить на жорстких дієтах, пару раз потрапляла в лікарню з глибокою депресією і від цього не впевнена в собі і самотня. Вашій подрузі довелося пережити розчарування і болісне розлучення перш, ніж вона зустріла чоловіка, який по-справжньому любить її. Поглянувши на цих людей без глянцю, зрозумієш, що все складніше, ніж здається на перший погляд, і у всіх в житті присутні не менше проблем і приводів для розладів, ніж у всіх інших.

Будда сказав: «Існують чотири умови, що викликають страждання: народження, старіння, хвороба і смерть». І жодна людина, незалежно від того, наскільки вона успішна, красива і багата, не може уникнути цих невід'ємних складових нашого життя. Ці умови роблять всіх нас рівними один одному.

Екхарт Толле в своїй книзі «Сила справжнього» написав:

«Коли ти відчуваєш потребу в чиємусь схвалення - НЕ борись з цим почуттям. Не намагайся прогнати його. Воно може лише посилитися і ще більше тебе запитати. Навпаки, прийми це почуття. Скажи йому: «Так». Змирися і впусти його. Спостерігай за своїм почуттям, не даючи йому оцінку. Якщо зробити так, через хвилину-другу трапиться щось чарівне - почуття просто зникне. Так, знаю, звучить дивно, але спробувати варто.

Цікаво, що коли тобі не потрібно схвалення оточуючих, коли ти перестав порівнювати себе з ними, у тебе з'являється більше внутрішньої свободи, щоб робити те, що ти хочеш. Ти починаєш помічати прекрасні можливості, яких раніше не було.

І занадто лай себе, якщо раптом знову захочеться схвалення. Спробуй ще раз, і крок за кроком ти змінишся на краще».