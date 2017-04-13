Thursday, April 13, 2017
    .
    • .

"Екодень" у Запоріжжі

Деталі
квітня 13, 2017

У Запоріжжі сотні городян стали учасниками акції «ЕкоДень», організованої громадською організацією Helper Запоріжжя. Понад  300 людей озброїлися рукавичками і сміттєвими пакетами, щоб привести в порядок ділянку,

розташовану в Південному мікрорайоні міста.
- ЕКО День відбувся! Всім велике спасибі! Особливо діткам, які в суботній день прийшли допомагати дорослим наводити порядок! На нашому креативному суботнику побувало чимало  дорослих і дітей, ми вивезли 7 причепів сміття з плавневої зони Південного мікрорайону, найкращим трударям презентували  50 подарункових сертифікатів і подарунків від ГО «Helper Запоріжжя» і Наших друзів! Відкрили ми захід символічно - запалили димові шашки в колір національного прапора України, тим самим додавши ще більше патріотизму в нашому доброму ділі! В кінці заходу ми пригостили морозивом дітей. Також всі скуштували смачні пироги, піцу і здобу! Фіналом було барвисте розвага для всіх з фарбою «Холі»! Мені було приємно дивитися на чистоту і порядок , які ми всі разом навели, і на обличчя дорослих та дітей, які сяяли від задоволення! Ми робимо суботники, на які люди хочутьпрцювати! – коментує подію лідер хелперів  Данило Щербаков

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large60

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 