"Екодень" у Запоріжжі

Деталі квітня 13, 2017

У Запоріжжі сотні городян стали учасниками акції «ЕкоДень», організованої громадською організацією Helper Запоріжжя. Понад 300 людей озброїлися рукавичками і сміттєвими пакетами, щоб привести в порядок ділянку,

розташовану в Південному мікрорайоні міста.

- ЕКО День відбувся! Всім велике спасибі! Особливо діткам, які в суботній день прийшли допомагати дорослим наводити порядок! На нашому креативному суботнику побувало чимало дорослих і дітей, ми вивезли 7 причепів сміття з плавневої зони Південного мікрорайону, найкращим трударям презентували 50 подарункових сертифікатів і подарунків від ГО «Helper Запоріжжя» і Наших друзів! Відкрили ми захід символічно - запалили димові шашки в колір національного прапора України, тим самим додавши ще більше патріотизму в нашому доброму ділі! В кінці заходу ми пригостили морозивом дітей. Також всі скуштували смачні пироги, піцу і здобу! Фіналом було барвисте розвага для всіх з фарбою «Холі»! Мені було приємно дивитися на чистоту і порядок , які ми всі разом навели, і на обличчя дорослих та дітей, які сяяли від задоволення! Ми робимо суботники, на які люди хочутьпрцювати! – коментує подію лідер хелперів Данило Щербаков