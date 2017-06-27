Деталі червня 27, 2017

На території Запорізької області запрацював сучасний диспетчерський пункт управління станції «швидкої допомоги»

Запорізька область стала 4-ю в Україні, в якій відкрито

сучасний диспетчерський пункт управління станції «швидкої допомоги». До сьогоднішнього дня подібні центри працювали в Києві, Харкові і Дніпрі. Відтепер, до сучасних технологій в організації надання невідкладної допомоги долучилася і Запорізька область.

Центр оснащений усім необхідним обладнанням, яке дозволяє диспетчеру не просто прийняти виклик, а й бачити не екрані монітора, де знаходиться постраждалий, на якій відстані від нього найближча бригада медиків, все для того – аби скоротити час від виклику до надання необхідної допомоги пацієнтам.

Реалізація проекту стала можливою завдяки спільним зусиллям співробітників центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, обласної ради, обласної держадміністрації та соціально відповідального бізнесу. Зокрема, фінансову допомогу на реконструкцію будівлі для єдиного диспетчерського центру, підведення комунікацій та закупівлю резервного джерела живлення надали ПАТ «Запоріжсталь».

8 млн.грн. були виділені з обласного бюджету на проектні роботи, експертизу та впровадження найважливішої частини –закупівлю програмно-апаратного комплексу «103» та підключення його до мережі «Укртелеком» з установкою GPS-обладнання.

До слова, програмно-апаратний комплекс фірми «Монтекс» - вітчизняного виробництва. Таке обладнання вже працює в трьох регіонах України і повністю відповідає сучасним вимогам.

-Відкриття диспетчерського пункту управління станції «швидкої допомоги» дозволяє перейти до сучасних методів в організації екстреної медичної допомоги в Запорізькій області, - прокоментував голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. – А в підсумку, це дозволить скоротити час прибуття лікарів до пацієнтів. Тепер перед нами стоїть інша задача – взяти на контроль роботу центру, сумісно з департаментом охорони здоров’я виробити програму його розвитку, аби він працював ефективно і на всій території області.

За словами Директора КУ Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради Костянтина Малашенко, наразі

відбувається поетапне підключення ліній «103» зі всього регіону в єдиний диспетчерський центр, налаштовуються GPS-пристрої та адаптується програмне забезпечення до умов роботи регіону. Поки що центр працює по Запоріжжю і населеним пунктам Запорізького району. Найближчим часом фахівці приєднають Вільнянськ, згодом – решту територій області. Новий єдиний диспетчерський центр дозволить керувати всіма 154 бригадами служби екстреної медичної допомоги регіону, які обслуговують в середньому 500 тисяч викликів за рік.