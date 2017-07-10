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Медогляд майбутніх першокласників

Деталі
липня 10, 2017

Триває медогляд майбутніх першокласників. В ході огляду  визначають стан здоров’я дитини, виявляють патології чи  хронічні захворювання і дають рекомендації, як покращити умови навчання майбутнього школяра. Наприклад, офтальмолог перевіряє гостроту зору і пояснює, за якою партою краще сидіти першокласнику. Медичну картку батьки першокласників повинні принести в школу. Без неї першокласника не зарахують до навчального закладу. За нормативами Департаменту освіти та науки, останній термін  прийому – 31 серпня.  У Запоріжжі для зручності батьків  кожну середу в поліклініках встановлений день першокласника. Всі спеціалісти приймають дітей без попереднього запису та без талонів. Тільки в порядку живої черги.

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