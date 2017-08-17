Зінченко Світлана (13 років) потребує операційного лікування. Діагноз: ДЦП.

Деталі серпня 17, 2017

Я, мати Людмила, прошу допомоги зібрати кошти для операції моєї дочки Світлани. Операцію робитимуть у місті Суми 19.10.2017 за методом професора Ульзібата

з використанням лазерної терапії й обрізання всіх мертвих сухожиль. Операція комплексна, зокрема, сприятиме поліпшенню зору (одне око зовсім сліпе, а інше - 60%) й розмовної мови.

Вартість операції 17 тисяч 300 гривень. Я зібрати таку суму не можу. Звертаюся до небайдужих людей по допомогу. Це наш останній шанс, хочу щоб дочка жила й розвивалася як усі нормальні діти. Буду дуже всім вдячна.



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