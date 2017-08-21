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Гвардійці військової частини 3029 приєднались до Благодійної акції «День Донора»

Деталі
серпня 21, 2017

18-го серпня до розташування 9-го полку оперативного призначення завітали представники Запорізької обласної станції переливання крові. Метою їх візиту є регулярне поповнення

банку крові усіма бажаючими військовослужбовцями. Традиційно, процедура переливання розпочалась  з підготовчої частини, у ході якої бійці реєструються, здають певні аналізи, перевіряють тиск та пригощаються смачним печивом і теплим чаєм. Серед донорів крові було багато дівчат, офіцерів, прапорщиків та тих, хто здає її вперше. «Насправді, ця акція дуже важлива і слід ставитись до неї серйозно, – зазначив старший солдат Андрій Смірнов – але для наших бійців це ніби святковий день. Усі жартують, спілкуються і без жодної тривоги приєднуються до здачі крові». Дійсно, атмосфера у медичному пункті сьогодні наповнилась сміхом, жартами та навіть цікавими історіями на відповідну тематику. За результатами сьогоднішнього дня особовий склад частини здав приблизно 50 літрів крові. Працівники медичного персоналу зазначили, що з гвардійцями працювати легко, усе організовано чітко та проходить у досить приємній обстановці. «Я вважаю, що затратити декілька хвилин та віддати частинку себе для можливості врятувати чиєсь життя – це не подвиг, це – прямий обов’язок кожного громадянина» - зазначив начальник медичного пункту ГСАДу  молодший лейтенант Ганна Васильєва.

 


Редактор Анатолій Гололобов
    

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