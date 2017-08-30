Деталі серпня 30, 2017

27 серпня, наприкінці останньої зміни літа-2017 у дитячому оздоровчому центрі «Червона гвоздика» у Бердянську в Запорізькій області відбувся День Безпеки, учасниками якого стали близько

700 дітей та дорослих, а партнером – Група компаній «Фокстрот». Враховуючи, що остання табірна зміна добігла кінця, дорослі провели для дітей змістовний та веселий інструктаж з правил безпеки перед початком нового навчального року. Весь день на території табору проходили розважальні заходи з основ безпеки життєдіяльності - вогнеборці влаштували для дітей парад пожежної техніки та показові виступи, показали, як вони діють під час пожежі, провели бойове розгортання та загасили умовне загоряння. Дітлахи на власні очі побачили, яка техніка є на озброєнні у підрозділах ДСНС та як працюють рятувальники у надзвичайних ситуаціях.

Після виставки техніки на вихованців табору чекало справжнє свято з безліччю конкурсів відповідно до вікової категорії. Спеціальним гостем свята стала лисичка Фокс – героїня навчального мультсеріалу «Фокс і Трот поспішають на допомогу» соціального партнеру Групи компаній «Фокстрот». Після перегляду діти змагалися у вікторині за мотивами мультфільму та малювали свої ідеї подальших пригод відважної лисички та її друга Трота, отримавши цінні подарунки від пухнастої гості. Загалом, за період 2015-2017 року вже близько 50000 дітей у понад 100 навчально-виховних закладах Запорізької області змогли переглянути мультсеріал «Фокс і Трот поспішають на допомогу», взяти участь у фестивалях за мотивами мультику, Днях та тижнях безпеки та отримати пам’ятні подарунки від Групи компаній «Фокстрот».

- Мене як батька та педагога за освітою турбує шалена статистика дитячого травматизму у невиробничій сфері (вдома, на вулиці, в школі), тому ми долучаємося до системних дій зі школярами та фахівцями державних службами з профілактики небезпечної поведінки дітей. Запорізька область – серед лідерів у цьому рухові за безпеку, й ми спільно радіємо результатам, - говорить генеральний директор групи компаній «ФОКСТРОТ» Геннадій Виходцев. – У Запорізькій області у 2016 році на пожежі не загинула жодна дитина, а кількість травмованих дітей під час надзвичайних подій знизилася з 19 до 6! Ми пишаємося цим й продовжуємо співпрацювати!

Уроки безпеки - це частина соціального проекту «Фокстроту» «Школа безпеки», що з 2008 року проходить під девізом «Комфортно там, де безпечно». Такі уроки вже пройшли у понад 25 містах України. Спільно із запорізькими рятувальниками щороку проводиться низка дитячих заходів, спрямованих на запобігання загибелі та травмування підростаючого покоління під час надзвичайних подій. Дні безпеки, Місячники безпеки життєдіяльності, різноманітні фестивалі з основ БЖД мають профілактичне значення та позитивно впливають на дитячу свідомість та формують у них відповідні знання та вміння з безпеки життєдіяльності, завдяки чому зростає рівень обізнаності дітей.