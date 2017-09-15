Friday, September 15, 2017
    .
    • .

Учні ЗНВК «Запорізька Січ» провели безпечний День здоров’я

Деталі
вересня 15, 2017

На початку вересня у всіх школах та навчальних закладах традиційно проводиться День здоров’я. Особливо це свято шанують у навчально-виховному комплексі «Запорізька Січ»

військово-спортивного профілю.
Тому, 13 вересня у рамках місячника фізкультури та спорту у комплексі  "Запорізька Січ" яка є базовою школою Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбулась спартакіада, присвячена Дню здоров’я. Це дуже добра можливість зібрати разом всіх учнів і вчителів школи в атмосфері спортивного свята, це можливість для учнів показати свої уміння, порівняти свої сили, дізнатися більше один про одного, а для вчителів можливість поглянути з іншого боку на своїх учнів в умовах спортивної боротьби, азарту, особистої і командної взаємодії.  Юні спортсмени змагались у таких етапах як, силова та туристична підготовка, гімнастика, перетягування канату та біатлон. Всі школярі показали добрі результати та жагу до перемоги! А рятувальники бажають їм тільки безпечних спортивних досягнень!

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 