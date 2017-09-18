У 2017 році підприємства Метінвеста в Запоріжжі працевлаштують 250 молодих фахівців

Деталі вересня 18, 2017

Підприємства Метінвеста в Запоріжжі - "Запоріжсталь", "Запоріжвогнетрив", "Запоріжкокс" і Запорізький ливарно-механічний завод - приймуть на роботу 250 молодих фахівців - випускників вищих і середніх навчальних установ.

Всього за останні п'ять років запорізькі підприємства Метінвеста працевлаштували більше 2000 випускників вищих і середніх навчальних закладів м. Запоріжжя. На підприємствах діє спеціальна програма стажування і адаптації молодих фахівців в умовах виробництва, система закріплення досвідчених наставників. Також на підприємствах реалізують комплекс повчальних і мотиваційних програм для підвищення професійних і особових компетенцій, розкриття науково-технічного потенціалу молодих фахівців і їх кар'єрного зростання.

Програма співпраці з навчальними закладами м. Запоріжжя передбачає зустрічі профорієнтацій учнів і студентів з провідними фахівцями з напрямів, ознайомлювальні екскурсії. Також комбінат "Запоріжсталь" заснував іменні стипендії 30 кращим студентам Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Запорізької державної інженерної академії і металургійного коледжу ЗДІА. На ці цілі комбінат направляє 230 тис. гривен.

Щорічно близько 2000 студентів внз, коледжів, що вчаться, і професійних ліцеїв проходять на запорізьких підприємствах Метінвеста ознайомлювальну, виробничу і переддипломну практики. З початку поточного року практику на підприємствах компанії пройшли більше 1000 студентів та учнів.



Прес-центр ПАТ "Запоріжсталь"