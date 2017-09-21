У м. Бердянськ відкрилась нова амбулаторія

Деталі вересня 21, 2017

На вул. Степанянца, 9-А у мікрорайоні «АЗМОЛ» у Бердянську відкрила двері простора і комфортна амбулаторія №8. Тут ведеться повноцінна робота з 8.00 до 17.00.

Пацієнтів прийматимуть три лікаря (сімейний лікар, педіатр, терапевт) і шість медсестер. Педіатр буде приймати по понеділках і четвергах з 8.00 до 11.00, в середу з 9.00 до 12.00, у вівторок і п'ятниця з 14.00 до 17.00. Прийом дорослих буде здійснюватися до або після дитячих прийомів. В амбулаторії буде працювати фізіотерапевтичний і щеплення кабінети. Забір крові буде проводитися один раз в неделюМедіцінское заклад оснащений сучасним апаратом ЕКГ, в фізкабінеті до послуг пацієнтів - небулайзери (інгалятори) і інша нова апаратура. Уже відкрито електронний запис. Поки в амбулаторії №8 немає стаціонарного телефону (він з'явиться в кінці вересня), тому жителі селища можуть звертатися в реєстратуру дорослої і дитячої поліклінік (їх звернення будуть переадресовуватися в амбулаторію) або ж по мобільному телефону: 066-57-46-973.