Tuesday, December 12, 2017
    .
    • .

Цифровий рентген для м. Більмак

Деталі
грудня 12, 2017

У Більмацькій центральній районній лікарні встановлено довгоочікуваний цифровоий рентгенодіагностичний комплекс КРДЦ-02-АЛЬФА, який

придбано за ініціативи та з коштів депутатського фонду депутатів обласної ради Артема Попова, Олександра Машинського та співфінансування сільських та селищних громад району.
Цей сучасний апарат надасть можливість забезпечити точне, різнобічне та якісне обстеження органів грудної клітки, голови, переломів та вивихів кінцівок, артритів опорно-рухового апарату людини тощо. І саме важливе – обстеження будуть безпечні та, головне, безкоштовні. Керівництво лікарні, медперсонал та жителі району дуже вдячні всім, хто причетний до придбання комплексу. Невдовзі жителі району на собі зможуть відчути комфорт і якість надання послуг.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large100

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 