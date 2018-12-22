Головний фінансовий документ Запорізької області затверджено – обласний бюджет-2019 складає 9 млрд. 735 млн. грн.

Одноголосно, 54-ма голосами, депутати Запорізької обласної ради затвердили основні показники проекту обласного бюджету – 2019. Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак назвав головний фінансовий документ області на наступний рік «збалансованим».
Офіційному прийняттю документу передував виступ депутата Запорізької обласної ради, секретаря постійної комісії з питань бюджету Василя Хвостака, який звернувся до департаменту фінансів Запорізької ОДА з проханням при підготовці важливих фінансових документів готувати аналітичні данні, щоб депутати мали змогу бачити «загальну картину», надаючи порівняльні показники минулого періоду по галузях й запропонував форму для підготовки такої аналітичної інформації.
Депутати також висловили зауваження щодо правок до проекту бюджету, які стосувалися перерозподілу 603 млн. грн. додаткової дотації з державного бюджету на передані видатки з утримання закладів охорони здоров’я та освіти. Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, коментуючи результати сесії, повідомив, що це рішення після доопрацювання буде винесено на розгляд позачергової сесії обласної ради в січні.
Григорій Самардак назвав бюджет 2019 збалансованим, зазначивши, що попри зменшення показників дохідної частини, прийнятий фінансовий документ покриває всі необхідні витрати по захищеним статтям, в тому числі на заробітну плату та утримання бюджетних установ.
-Хочу подякувати депутатам за плідну роботу й привітати мешканців області з прийняттям бюджету. Це означає, що понад 80 тисяч працівників системи охорони здоров’я, 200 тисяч працівників системи освіти, працівники комунальних закладів та обласних організацій забезпечені фінансуванням на утримання в наступному році. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати на 12,1%. Дуже важливим є також те, що вже в цьому році перерозподілені кошти екологічного фонду, за рахунок якого будуть реалізовані інфраструктурні об’єкти, прийняті рішення по обласним програмам, – підбив риску очільник обласного парламенту.
Додатково: В 2019-му році обсяг доходів обласного бюджету прогнозується на рівні 9735,3 млн. грн., у т.ч. обсяг загального фонду – 8 862,1 млн. грн. (в тому числі 6502,3 млн.грн. – трансферти з Держбюджету), спеціального фонду – 873,2 млн. грн. (в тому числі 598,8 млн.грн. трансферти з Держбюджету).
Трансферти з державного бюджету плануються у сумі 7101,1 млн.грн. (2727,9 млн.грн. – головним розпорядникам та 4373,1 млн.грн. – бюджетам територій).
Видатки обласного бюджету складають 9735,25 млн. грн., у т. ч. загального фонду – 4283,4 млн. грн., спеціального фонду – 977,07 млн. грн., трансферти іншим бюджетам – 4474,8 млн.грн.
Видатки на утримання обласних закладів та реалізацію обласних соціальних програм, резервний фонд становлять 4283,4 млн.грн., а саме на:
-охорону здоров’я – 1 млрд. 889 млн. грн. (44,1%);
-освіту – 1 млрд. 428 млн. грн. (33,3%);
-соціальний захист населення – 394 млн. грн. (9,2%);
-культуру – 191,8 млн. грн. (4,5%);
-молодь та спорт – 72,6 млн. грн. (1,7%);
-інші заклади – 7 млн. грн. (0,2%);
-додаткова дотація – 199 млн. грн. (4,6%);
-резервний фонд – 50 млн. грн. (1,2%).
Крім того, на капітальні видатки спрямовано 103,96 млн.грн.
Економічна структура видатків обласного бюджету, які спрямовані на утримання КЗ, КУ (3850,5 млн. грн.) виглядає наступним чином: на забезпечення виплати заробітної плати – 74,6 %; енергоносії – 7,2 %; інші захищені видатки – 9,9%; незахищені поточні видатки – 6,4% від загального обсягу фінансового ресурсу.
При формуванні проекту враховано видатки на реалізацію у 2019 році обласних програм на загальну суму 828,93 млн. грн., в тому числі на соціальні програми 73,2 млн.грн.
Відділ комунікацій Запорізької обласної ради