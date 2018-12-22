Керівник запорізької поліції відвідав з робочим візитом Енергодар

Під час робочої поїздки начальник ГУНП в Запорізькій області відкрив адміністративно-побутову будівлю на блокпості в місті Енергодар та поспілкувався з представниками місцевої влади.
22 грудня начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Сергій Коміссаров відвідав місто Енергодар. Під час робочої поїздки керівник поліції відкрив адміністративно-побутову будівлю на блокпості.
З початку 1990 років перестав існувати старий пост ДАІ, який розташований на 0 км траси «Енергодар – Запоріжжя». За сприяння органів виконавчої влади м. Енергодар в умовах військово стану були виділені грошові кошти на капітальний ремонт будівлі, який буде функціонувати як блокпост. Будівля обладнана сучасними меблями, є автономне опалення, проведене водопостачання. У просторих та світлих приміщеннях буде зручно нести службу особовому складу поліції.
Також Сергій Коміссаров зустрівся з представниками місцевої влади та обговорив плани щодо забезпечення правопорядку на території міста на майбутнє, зокрема питання щодо впровадження програми «Безпечне місто». Як повідомлялося раніше, в липні завдяки співпраці із міською владою Енергодара місцевий відділ поліції отримав 5 службових автомобілів. Також для правоохоронців придбано форменний одяг.
Нагадаємо, що начальник ГУНП в Запорізькій області провів прес-конференцію, під час якої розповів про результати роботи його підрозділів за 11 місяців поточного року та превентивні заходи під час воєнного стану.
Відділ комунікації поліції Запорізької області