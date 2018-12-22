Валерій Манько: “Запорізькі платники все частіше обирають формат он-лайн взаємодії з фіскальною службою”

За одинадцять місяців 2018 року запорізькі платники податків надали до фіскальної служби понад мільйон податкових звітів. Із них в електронному вигляді надійшла 801 тисяча декларацій.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, на сьогодні в регіоні показник електронної звітності становить 76 відсотків.
Керівник фіскальної служби регіону наголосив, що більшість он-лайн сервісів доступні в “Електронному кабінеті”, кількість користувачів якого постійно зростає. З початку року послугами кабінету скористалися 85,6 тисячі платників Запорізької області.
«Електронний кабінет» надає можливість отримувати інформацію із загальнодоступних реєстрів, автоматично заповнювати електронні документи, у тому числі, податкову звітність, отримувати довідки про відсутність заборгованості, про суми отриманих фізичними особами доходів, сплачених податків тощо.
Послуги “Електронного кабінету” (https://cabinet.sfs.gov.ua) доступні щоденно та цілодобово.
З докладною інформацією про електронні сервіси фіскальної служби можна ознайомитись за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/elektronni-servisi- .
Головне управління ДФС у Запорізькій області