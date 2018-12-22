Запорізькі детективи встановили особу підозрюваного у незаконному заволодінні насінням соняшника

Поліцейські встановили особу підозрюваного, який у червні 2018 року шахрайським шляхом заволодів вантажем, а саме соняшником, чим спричинив шкоду власнику підприємства на суму більше мільйона гривень. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
20 грудня детективами Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства мешканцю Кіровоградської області 1958 року народження.
Поліцейськими проведено ряд слідчих дій, допитано свідків та учасників події та встановлено обставини скоєння кримінального правопорушення й особу підозрюваного.
Так, встановлено, що 7 лютого між підприємствами Херсонської та Полтавської областей було укладено договір поставки соняшнику органічного загальною кількістю 700 000 кг.
4 червня в межах виконання договору, була оформлена додаткова угода про перевезення чергової партії соняшника вагою 100 000 кг. Оголошення про пошук перевізника було розміщено на одному з Інтернет-порталів.
У зловмисника виник умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном. Він назвався чужим ім’ям, домовився із фірмою-перевізником про надання послуг з перевезення трьома вантажними автомобілями соняшника із села Мала Лепетиха Херсонської області до міста Василівка Запорізької області.
У подальшому, дізнавшись всі данні водіїв та транспортних засобів, фігурант зателефонував за номером вказаним в оголошенні та запропонував представнику товариства надати послуги з перевезення вантажу із Херсонської області до Полтавської області. Отримавши згоду від представника товариства, правопорушник для неможливості здійснення зв’язку з водіями, замість отриманих від перевізника відомостей направив змінені.
6 червня він особисто супроводжував транспортні засоби із соняшником до елеватору в місті Василівка Запорізької області.
Таким чином він заволодів соняшником органічним загальною вагою 87580 кг та завдав матеріальну шкоду на суму більше мільйона гривень.
Правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. 20 грудня судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім цього, під час досудового розслідування також встановлена причетність зловмисника до скоєння аналогічного злочину на території Хмельницької області. Його продовжують перевіряти на причетність до скоєння кримінальних правопорушень в інших областях України.
Триває досудове розслідування за ознаками ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
З початку року запорізькими поліцейськими 284 особам повідомлено про підозру у скоєні шахрайств.
Нагадаємо, що начальник ГУНП в Запорізькій області генерал поліції третього рангу Сергій Коміссаров провів прес-конференцію та розповів про результати роботи підрозділів за 11 місяців поточного року й превентивні заходи під час воєнного стану.
Відділ комунікації поліції Запорізької області