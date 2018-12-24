У м. Запоріжжя під час пожежі вогнеборці врятували 4 людей та одну собаку

23 грудня о 15:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Патриотичній в Вознесенівському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із квартир на третьому поверсі горять домашні речі на загальній площі 18 кв. м.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці вивели сходовою клітиною на свіже повітря двох людей 32-річну жінку та 44-річного чоловіка власника оселі. Ще двоє людей та собаку із квартири вище бійці ДСНС врятували за допомогою авто драбини через балкон.
Вже 15:29 рятувальники локалізували загоряння, а о 15:36 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 7 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.