Більше півтисячі молодих науковців захистили дослідні роботи у кількох відділеннях і десятках секцій МАН

У ЗНУ за підтримки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації відбувся ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ма-лої академії наук України. Під час засідання секцій кращі роботи представили юні науковці міста й області – близько 550 учнів старших класів. Із них 103 особи взяли участь у засіданні секцій технічних і точних наук, 143 – із напрямів хімії, біології, екології та аграрних наук, наук про Землю, 164 були задіяні в засіданнях секцій історії, філософії та суспільних наук, а ще майже 140 – у секціях мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. У кількох навчальних корпусах ЗНУ відбулися пленарні засідання відповідних профільних напрямів. На відкритті заходу його учасників від імені ректорату вітали: перший проректор Олександр Бондар, проректори Олександр Гура, Геннадій Васильчук, декани факультетів і почесні гості. У навчальному корпусі № 3 цього дня були представлені хіміко-біологічні та екологічні секції, діяльність яких координували декани факультетів біологічного і СПП – професор Людмила Оме-льянчик і доцент Ольга Понома-ренко. У навчальному корпусі № 5 учасники МАН обговорювали проблеми історії, філософії та суспільствознавства, за роботу напрямів відповідали декани факультетів історичного, юридичного, фізичного виховання – професори Володимир Мільчев, Тетяна Коломоєць, Микола Маліков та інші. А от на базі навчальних корпусів №№ 2 і 6 відбулися засідання секцій філологічного та математичного напрямів, відповідно. Їхньюю діяльністю керували декани факультетів філологічного, ФІФ, математичного та економічного – професори Тамара Хом’як, Галина Морошкіна, Сергій Гоменюк й Алла Череп.
За успішну діяльність у рамках роботи Запорізького відділення Малої академії наук та за високі результати в підготовці учнівської молоді Подяками за підписом президента МАН України Станіслава Довгого відзначили представників ЗНУ та вчителі шкіл. А учасниця та переможниця конкурсу МАН України попередніх років Ірина Бойко розповіла історію свого успіху. Вона – випускниця Києво-Могилянської академії, зараз здобуває ступінь PhD – доктора філософії в галузі славістики в Гессенському Університеті (Німеччина). Згодом у ЗНУ відбулися засідання 45 секцій із підсекціями в рамках 12 відділень, які розмістилися у 57 аудиторіях. Один переможець від кожної секції, за умовами конкурсу, візьме участь у всеукраїнському, ІІІ, етапі конкурсу. Учасники обласного етапу і гості університету відзначили високий організаційний рівень проведення заходу, задля цього чимало зусиль доклали представники нашого вишу. Нагадаємо, що ЗНУ традиційно виступає не лише базою для проведення обласного етапу, а також багато хто з викладачів університету є керівниками секцій та членами журі. Вони також керують науковою роботою учнів шкіл, із якими співпрацюють факультети в рамках профорієнтаційної діяльності. Результатом багаторічної співпраці є те, що його учасники й переможці після закінчення шкіл обирають саме ЗНУ для здобуття вищої освіти. Вони входять до когорти найкращих студентів і випускників вишу, продовжують здійснювати науково-дослідницьку діяльність і під час навчання. Одним із координаторів роботи МАН у ЗНУ традиційно виступає відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування за безпосередньої підтримки заступника начальника управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти Департаменту освіти і науки ЗОДА Ольги Коноваленко.