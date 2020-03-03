Бліц-опитування: Чи потрібно дотримуватися народних звичаїв та традицій? Чи плануєте ви дотримуватися Великого посту?

Бліц-опитування: Чи потрібно дотримуватися народних звичаїв та традицій? Чи плануєте ви дотримуватися Великого посту?

Анастасія, візажист-перукар:

-Традиції –це красиво,  це свята,  атмосфера, настрій, завжди цікаво взяти участь у якомусь святкуванні. Дотримуватися посту –  ніколи цього не робила, окрім, коли для покращання фігури робила розвантажувальні дні,  це як  дієта така.

Валерій, працює у ремсервісі:

-Ну а як же? Народні традиції – це ж пам’ять поколінь. Як предки робили, так і нам треба. Вони ж не були дурніші за нас, жили згідно з природою. Я невіруючий, навіть вважаю себе атеїстом, тому певен, що посту дотримуватися не обов’язково.

Діана, медична сестра:

-Так, багато красивих народних  традицій, вони мають бути і у нашому сучасному житті. Звісно, якщо це не забобони якісь, бо і дурні серед народних уявлень теж вистачає. Пост кілька разів намагалася дотриматися, але це майже неможливо. Бо я ж працюю багато, втомлююсь за весь день, тому і поїсти хочеться.

Марат, менеджер:

-Я дотримуюсь суворих релігійних канонів. У нас народні традиції та релігійні пов’язані між собою, і їх треба ретельно виконувати, пост теж обов’язкова умова добродійного життя.

Маргарита, вчителька музики:

-Звичаї та традиції обов’язкові притаманні нашому життю. Але ж пост, гадаю,  це не дуже обов’язкова умова? Хоча ,для здоров’я це теж не завадило б.

Суспільство