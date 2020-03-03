Бліц-опитування: Чи потрібно дотримуватися народних звичаїв та традицій? Чи плануєте ви дотримуватися Великого посту?

Анастасія, візажист-перукар:
-Традиції –це красиво, це свята, атмосфера, настрій, завжди цікаво взяти участь у якомусь святкуванні. Дотримуватися посту – ніколи цього не робила, окрім, коли для покращання фігури робила розвантажувальні дні, це як дієта така.
Валерій, працює у ремсервісі:
-Ну а як же? Народні традиції – це ж пам’ять поколінь. Як предки робили, так і нам треба. Вони ж не були дурніші за нас, жили згідно з природою. Я невіруючий, навіть вважаю себе атеїстом, тому певен, що посту дотримуватися не обов’язково.
Діана, медична сестра:
-Так, багато красивих народних традицій, вони мають бути і у нашому сучасному житті. Звісно, якщо це не забобони якісь, бо і дурні серед народних уявлень теж вистачає. Пост кілька разів намагалася дотриматися, але це майже неможливо. Бо я ж працюю багато, втомлююсь за весь день, тому і поїсти хочеться.
Марат, менеджер:
-Я дотримуюсь суворих релігійних канонів. У нас народні традиції та релігійні пов’язані між собою, і їх треба ретельно виконувати, пост теж обов’язкова умова добродійного життя.
Маргарита, вчителька музики:
-Звичаї та традиції обов’язкові притаманні нашому життю. Але ж пост, гадаю, це не дуже обов’язкова умова? Хоча ,для здоров’я це теж не завадило б.