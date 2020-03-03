“Декларування 2020”: запоріжці отримають від держави 950 тисяч гривень

За перший місяць деклараційної кампанії 390 платників податків виявили бажання скористатися своїм правом на податкову знижку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, за результатами розрахунків громадянам буде виплачено понад 950 тисяч гривень раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Фахівці податкової служби підкреслюють, що податкова знижка надається виключно резидентам України за певних умов, зокрема, сума не може перевищувати офіційну зарплату за рік, затрати мають бути підтверджені документально.
До податкової знижки можна включати такі витрати:
– сплата за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення;
– частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
– благодійні внески неприбутковим організаціям;
– страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення;
– витрати за переобладнання власного транспортного засобу на альтернативні види біопалива;
– оплату допоміжних репродуктивних технологій, вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини та інші.
Скористатися правом на податкову знижку можна лише за результатами року, на наступний рік воно не переноситься. Подати декларацію можна упродовж всього року – до 31 грудня 2020 року.
Більше інформації про декларування – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області