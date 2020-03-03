І горіло, і диміло – Весна Зиму замінила

У неділю, на площі Маяковського, усе Запоріжжя святкувало Масницю – проводжали Зиму, зустрічали Весну. Звісно, з млинцями, горілкою, піснями, ярмарком та козацькими розвагами. Місцеві козаки зробили головний атрибут свята – солом’яне опудало Морени. За народними віруваннями, його треба спалити, щоб пришвидшити прихід Весни.
Вогонь запалав, згідно розкладу, рівно о третій. Дійство проходило під суровим контролем кремезних пожежних, тож видалося безпечним. Навкруги палаючого опудала водили хороводи. А коли вогонь трохи вщух, люди почали стрибати через нього. Мабуть сплутали Масницю з Івана Купала.
Крапку святкуванню поклали працівники комунальної служби: з лопатами та мітлами розпочали прибирання площі. Отак повимітали вони Зиму з усіх закутків, і настала Весна. А з нею прийшов Великий піст. Тож досить жерти ковбасу, поститися треба, аж до самого Великодня.
Олександр Максимов