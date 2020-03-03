На Бабу Марту у ЗНУ виготовлятимуть мартенички

У Запорізькому національному університеті відбудеться вже традиційне для філологічного факультету Свято баби Марти. Запрошуються всі охочі взяти участь у святковому дійстві зустрічі весни, дізнатися більше про болгарські народні звичаї та традиції. А також – приєднатися до майстер-класу з виготовлення мартеничек.
Дата: 3 березня
Час: 12.55
Місце проведення: навчальний корпус №2 (вул. Жуковського, 66 б), ауд. 139
Довідка:
1 березня в Болгарії проводять Мартеніци і День Баби Марти. Болгари дарують один одному мартеніци – прикраса з побажанням здоров’я, любові, удачі і щастя. “Честіта Баба Марта” – вітають одне одного люди у Болгарії, Румунії, Молдові та Україні, де мешкають представники цих народів. Це привітання, за давніми традиціями, прискорить прихід весни і, відповідно, принесе у родину здоров’я і щастя.
Уперші весняні дні люди оберегами прикрашали одяг, вішали на молодняк худоби. Дівчата вплітали їх у коси, а хлопці вішали на шию. Носили їх до того часу, доки не поверталися з вирію перші птахи. Пізніше амулети прив’язували на гілки квітучих фруктових дерев і на роги домашній худобі. За давніми віруваннями «мартеничне» бажання обов’язково здійсниться, а весь рік буде успішним. Сад, прикрашений мартенцями, неодмінно порадує своїх господарів багатим врожаєм. Червоно-білими амулетами обов’язково прикрашають донині і оселю: для захисту від злих сил, пристріту та хвороб.
Телефон для довідок: 289-12-94, 289-12-75.