В Запорізькій області стартував місячник кар’єри молоді «Твоя успішна кар’єра»

Побудова кар’єри в сучасному світі стає обов’язковою умовою самореалізації в професійній діяльності. Сьогодні важливо бути не просто гарним фахівцем, важливо бути кращим. Отже, кар’єра є стимулом у професійному становленні працівника та розвитку його особистісного потенціалу. Служба зайнятості системно підходить до визначення алгоритму побудови кар’єри і як ніхто другий, основним вектором в попередженні безробіття та забезпеченні роботою вбачає в проведенні активної профорієнтаційної роботи серед молоді, як основної ресурсної групи розвитку економіки.
І тому Запорізька обласна служба зайнятості проводить Місячник кар’єри молоді «Твоя успішна кар’єра» з 02 березня по 01 квітня 2020 року.
Мета місячника – активізувати трудову активність молоді, підвищити її конкурентоспроможність на ринку праці та мотивувати на професійний розвиток і успіх у своїй країні.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Вкрай важливо любити те, що робиш – в цьому випадку вдасться отримувати нові знання, розвиватися та будувати успішну кар’єру. Але, ще одним із головних чинників вдалого вибору професії є її затребуваність. Кар’єрні радники, що працюють в службі зайнятості завжди радо допоможуть усім, хто бажає знайти омріяну роботу, стати конкурентоспроможним та побудувати успішну кар’єру допоможуть це зробити».
Протягом Місячника фахівці служби зайнятості спільно з представниками роботодавців, успішними підприємцями, молодими перспективними робітниками, майстрами виробництва будуть знайомити молодь з потребами регіонального ринку праці та основами побудови кар’єри. Підсумком акції «Побудуй успішну кар’єру» 01 квітня буде робота «гарячої лінії», де всі бажаючі зможуть задати питання щодо особливостей ринку праці та планування професійної кар’єри.
Додаткову інформацію можна отримати
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації профорієнтації за номером (061)239-87-17